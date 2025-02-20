Аномальная погода с наводнениями обрушится на Новосибирскую область

Posted 20 февраля, 04:08
Published 20 февраля, 04:08
Modified 20 февраля, 04:10
Updated 20 февраля, 04:10
По данным погодного эксперта Алексея Непомнящих, в 2025 году ожидается жара с аномалиями. Лето будет бить температурные рекорды.
При этом ожидается засуха, что негативно отразится на сельскохозяйственной отрасли. Дело в том, что текущая зима была аномально теплой, поэтому она лишила растения под снегом защиты от вредных насекомых. Летом засуха приведет к атаке саранчи.
Также весной ожидаются наводнения, пишет Сиб.фм. Речь идет о Новосибирской, Томской областях и Красноярском, Алтайском краях. Тем временем новосибирцы готовятся к ближайшим морозам.