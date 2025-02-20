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Posted 20 февраля, 04:08

Published 20 февраля, 04:08

Modified 20 февраля, 04:10

Updated 20 февраля, 04:10

Ожидается жара

Аномальная погода с наводнениями обрушится на Новосибирскую область

20 февраля 2025, 04:08
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Ожидается жара

Новосибирский климатолог предрек летом аномальную жару с наводнениями

В Новосибирской области прогнозируют сильную жару в летний период, о чем предупредил климатолог.

По данным погодного эксперта Алексея Непомнящих, в 2025 году ожидается жара с аномалиями. Лето будет бить температурные рекорды.

При этом ожидается засуха, что негативно отразится на сельскохозяйственной отрасли. Дело в том, что текущая зима была аномально теплой, поэтому она лишила растения под снегом защиты от вредных насекомых. Летом засуха приведет к атаке саранчи.

Также весной ожидаются наводнения, пишет Сиб.фм. Речь идет о Новосибирской, Томской областях и Красноярском, Алтайском краях. Тем временем новосибирцы готовятся к ближайшим морозам.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погода#Лето#Жара
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