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Posted 20 февраля, 13:47

Published 20 февраля, 13:47

Modified 20 февраля, 13:49

Updated 20 февраля, 13:49

Тысячи посетителей экстренно эвакуировали

Более 3000 человек экстренно эвакуировали из гастрокорта в Новосибирске

20 февраля 2025, 13:47
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Тысячи посетителей экстренно эвакуировали
20 февраля в «Гастрокорте» сработала пожарная тревога — тысячи человек экстренно вывели из здания.

Сообщается, что пожарная тревога сработала днем 20 февраля в цокольном этаже. Более 2 часов к заданию никого не подпускали.

Как сообщил директор «Гастрокорта» Алексей Виноградов в беседе «Сиб.фм», в здании проходили учения правоохранительных органов. Он также добавил, что подобные учения проходят около 3-4 раз в год без предварительного предупреждения.

Сообщается, что на момент эвакуации в здании находилось около 3000 человек.

Ранее следствие взялось за проверку ДТП под Новосибирском.

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