Более 3000 человек экстренно эвакуировали из гастрокорта в Новосибирске

Posted 20 февраля, 13:47
Published 20 февраля, 13:47
Modified 20 февраля, 13:49
Updated 20 февраля, 13:49
Сообщается, что пожарная тревога сработала днем 20 февраля в цокольном этаже. Более 2 часов к заданию никого не подпускали.
Как сообщил директор «Гастрокорта» Алексей Виноградов в беседе «Сиб.фм», в здании проходили учения правоохранительных органов. Он также добавил, что подобные учения проходят около 3-4 раз в год без предварительного предупреждения.
Сообщается, что на момент эвакуации в здании находилось около 3000 человек.
Ранее следствие взялось за проверку ДТП под Новосибирском.