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Posted 20 февраля, 06:55

Published 20 февраля, 06:55

Modified 20 февраля, 06:57

Updated 20 февраля, 06:57

Суд огласил вердикт

Бывшего замминистра культуры осудили за растрату в Новосибирске

20 февраля 2025, 06:55
Фото: 1MI. Суд огласил вердикт
В Новосибирске огласили вердикт экс-заместителя министра культуры, о чем информировал судебный департамент.

Виктора Буланкина обвинялся в растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ). По версии суда, в 2021 году он был начальником «Центра креативных индустрий» и тогда приказал выписать премии сотрудникам на сумму в 100 тыс. руб. Позже он эти деньги вложил в организацию фестивального мероприятия «Обское кольцо». Данный факт признали растратой.

По указанному преступлению Буланкина признали виновным: его оштрафовали на 150 тысяч рублей. Также его восстановили в должности директора ГБУК НСО «ЦКИ».

В пользу Минкульта он вернет 50 тысяч рублей. Данное решение еще можно обжаловать, так как оно не обрело законную силу.

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