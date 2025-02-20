Бывшего замминистра культуры осудили за растрату в Новосибирске

Posted 20 февраля, 06:55
Published 20 февраля, 06:55
Modified 20 февраля, 06:57
Updated 20 февраля, 06:57
Виктора Буланкина обвинялся в растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ). По версии суда, в 2021 году он был начальником «Центра креативных индустрий» и тогда приказал выписать премии сотрудникам на сумму в 100 тыс. руб. Позже он эти деньги вложил в организацию фестивального мероприятия «Обское кольцо». Данный факт признали растратой.
По указанному преступлению Буланкина признали виновным: его оштрафовали на 150 тысяч рублей. Также его восстановили в должности директора ГБУК НСО «ЦКИ».
В пользу Минкульта он вернет 50 тысяч рублей. Данное решение еще можно обжаловать, так как оно не обрело законную силу.