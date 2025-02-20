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Posted 20 февраля, 08:22

Published 20 февраля, 08:22

Modified 20 февраля, 08:24

Updated 20 февраля, 08:24

Хлеб с кусками дерева

Чуть занозу во рту не посадил: мужчина нашел куски дерева в новосибирском хлебе

20 февраля 2025, 08:22
Фото: читатель atas.info. Хлеб с кусками дерева

В Новосибирском хлебе нашли куски дерева

Новосибирец Михаил столкнулся с неприятным и опасным сюрпризом в хлебе фирмы «Инской». Как он рассказал atas.info, внутри буханки оказались острые деревянные щепки, которые могли серьезно травмировать рот.

Михаил купил хлеб в одном из супермаркетов Бердска и решил перекусить. Хлеб был нарезной, и в одном из кусков мужчина заметил острую щепку. Его сложно было сразу разглядеть, так как он отдаленно был похож на семечку, которые содержала булка.

«Я сначала подумал, что это просто крупная семечка, но что-то не похоже. Присмотрелся — а там огромная щепка! Сухая, заостренная, и я чуть не откусил это. Представьте, если бы кто-то не заметил и съел — можно было бы губу или язык проткнуть! А то и пищевод» — возмущается Михаил.
Щепка в хлебе
Щепка в хлебе
Щепка в хлебе
Щепка в хлебе. Фото: читатель atas.info

Но на этом неприятный сюрприз не закончился. Михаил решил проверить оставшийся хлеб и, к своему ужасу, нашел второй кусок дерева — еще больше и тверже первого. Мужчина предполагает, что такие щепки могли попасть в хлеб во время его нарезки на производстве.

Щепка в хлебе
Щепка в хлебе
Щепка в хлебе. Фото: читатель atas.info

Выпускает хлеб ОАО «Хлебокомбинат „Инской“». Основным владельцем является генеральный директор Борис Сааков, который владеет 60% акций компании. Второй крупный акционер — Эдуард Шнейдер (22,7%). Компания за 2023 год заработала более 2,1 миллиарда рублей, а чистая прибыль составила 124 миллиона рублей.

После находки Михаил попытался связаться с производителем, однако служба поддержки до сих пор не ответила на его обращение.

При подобных находках гражданам советуют сохранить упаковку и сам продукт — в первую очередь оставить дату производства; сделать фотографии товара; обратиться к производителю и в Роспотребнадзор.

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#Алина Гурицкая#Общество#Происшествия#Эксклюзив#Новосибирск#Роспотребнадзор#Дерево#Хлеб#Потребительские права
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