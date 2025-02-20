Чуть занозу во рту не посадил: мужчина нашел куски дерева в новосибирском хлебе

Posted 20 февраля, 08:22
Published 20 февраля, 08:22
Modified 20 февраля, 08:24
Updated 20 февраля, 08:24
Михаил купил хлеб в одном из супермаркетов Бердска и решил перекусить. Хлеб был нарезной, и в одном из кусков мужчина заметил острую щепку. Его сложно было сразу разглядеть, так как он отдаленно был похож на семечку, которые содержала булка.
«Я сначала подумал, что это просто крупная семечка, но что-то не похоже. Присмотрелся — а там огромная щепка! Сухая, заостренная, и я чуть не откусил это. Представьте, если бы кто-то не заметил и съел — можно было бы губу или язык проткнуть! А то и пищевод» — возмущается Михаил.
Но на этом неприятный сюрприз не закончился. Михаил решил проверить оставшийся хлеб и, к своему ужасу, нашел второй кусок дерева — еще больше и тверже первого. Мужчина предполагает, что такие щепки могли попасть в хлеб во время его нарезки на производстве.
Выпускает хлеб ОАО «Хлебокомбинат „Инской“». Основным владельцем является генеральный директор Борис Сааков, который владеет 60% акций компании. Второй крупный акционер — Эдуард Шнейдер (22,7%). Компания за 2023 год заработала более 2,1 миллиарда рублей, а чистая прибыль составила 124 миллиона рублей.
После находки Михаил попытался связаться с производителем, однако служба поддержки до сих пор не ответила на его обращение.
При подобных находках гражданам советуют сохранить упаковку и сам продукт — в первую очередь оставить дату производства; сделать фотографии товара; обратиться к производителю и в Роспотребнадзор.