Чуть занозу во рту не посадил: мужчина нашел куски дерева в новосибирском хлебе

Но на этом неприятный сюрприз не закончился. Михаил решил проверить оставшийся хлеб и, к своему ужасу, нашел второй кусок дерева — еще больше и тверже первого. Мужчина предполагает, что такие щепки могли попасть в хлеб во время его нарезки на производстве.