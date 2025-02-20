«Домклик»: В России «квадрат» в готовом коттедже обходится дешевле новостройки на 66%

В столице разрыв в стоимости готовых домов и квартир в строящемся МКД такой же, как в среднем по России, то есть 66 процентов. Квадратный метр жилья в новостройке стоит 412,6 тысячи рублей, а в готовом частном доме — 139,5 тысячи рублей. В Татарстане квадратный метр квартиры на первичном рынке стоит более 206 тысяч рублей, а готового дома — 70 тысяч рублей. Показатель разницы — также 66 процентов.