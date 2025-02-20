«Домклик»: В России «квадрат» в готовом коттедже обходится дешевле новостройки на 66%

Posted 20 февраля, 13:57
Published 20 февраля, 13:57
Modified 20 февраля, 13:57
Updated 20 февраля, 13:57
Для исследования использовались данные объявлений о продаже готовых частных домов и квартир в новостройках по состоянию на февраль текущего года.
Наибольший разрыв в стоимости готовых домов и квартир в строящихся многоквартирных домах наблюдается в Мордовии и Забайкальском крае, Архангельской и Нижегородской областях. В этих регионах разница в стоимости составляет от 71 до 73 процентов в пользу готовых коттеджей, пишет properm.ru.
Эксперты связывают такую разницу в ценах с завышенной стоимостью жилья в новостройках. Это особенно заметно в Забайкальском крае, Башкирии, Иркутской и Нижегородской областях, которые входят в топ-15 российских регионов с самыми высокими ценами на первичном рынке.
В столице разрыв в стоимости готовых домов и квартир в строящемся МКД такой же, как в среднем по России, то есть 66 процентов. Квадратный метр жилья в новостройке стоит 412,6 тысячи рублей, а в готовом частном доме — 139,5 тысячи рублей. В Татарстане квадратный метр квартиры на первичном рынке стоит более 206 тысяч рублей, а готового дома — 70 тысяч рублей. Показатель разницы — также 66 процентов.
На Ставрополье, в Ивановской и Тюменской областях разница в ценах на новостройки и готовые частные дома самая незначительная и составляет от 44 до 46 процентов. Это объясняется высоким спросом на объекты частного домостроения в этих регионах.
Аналогичная ситуация наблюдается в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, который входит в тройку регионов с самым дорогостоящим жильем как на первичном рынке квартир, так и на рынке готовых частных домов.
Согласно подсчетам экспертов, в среднем по России за цену одного квадратного метра квартиры в новостройке можно приобрести около 2,9 квадратного метра готового коттеджа. Таким образом, по цене стандартной квартиры на первичном рынке можно фактически купить готовый частный дом площадью в два-три раза больше, чем в новостройке.