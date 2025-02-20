Древнейший город с интересной архитектурой — стоит ли ехать из Новосибирска в Казань

Еще одно место, куда я обязательно заглядываю в Казани, — Музей чая. Это был уже мой третий визит сюда, и каждый раз я с удовольствием слушаю одну и ту же экскурсию об истории чая. Атмосфера здесь особенная — уютная, наполненная ароматами трав и пряностей. Экскурсия стоит 500 рублей и завершается традиционным чаепитием: вас угостят настоящим татарским чаем и чак-чаком. А после можно зайти в чайную лавку, где представлен огромный выбор чая. В этот раз я не удержалась и набрала сразу 24 пакета, что обошлось в 10 500 рублей — теперь у меня дома есть запас казанского чая на полгода.