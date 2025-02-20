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Posted 20 февраля, 04:11

Published 20 февраля, 04:11

Modified 20 февраля, 04:13

Updated 20 февраля, 04:13

Центр семьи Казан

Древнейший город с интересной архитектурой — стоит ли ехать из Новосибирска в Казань

20 февраля 2025, 04:11
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Центр семьи Казан

Житель Новосибирска рассказал, что посмотреть в Казани зимой

Журналист Atas.Info побывал в Казани в начале 2025 года и узнал, стоит ли отправляться в путешествие в Татарстан и стоит ли делать это в холодное время года.

Это вторая часть материала с рассказом о том, стоит ли ехать в путешествие в Казань зимой, весной или осенью. Если вы не читали первую часть, можете ознакомиться с ней по ссылке.

Серо или все-таки ярко? О казанской архитектуре

Зимой небо Казани часто затянуто серыми тучами. Плюсовая температура превращает снег в лужи, перемешанные с песком, которым здесь обильно посыпают улицы, чтобы не было скользко. Когда я только приехала, мне показалось, что серость немного скрывает всю красоту города — я все-таки раньше видела его другим.

Набережная озера Кабан
Улица Татарстан
Новое здание театра им. Камала
Набережная озера Кабан. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Но все изменилось с наступлением вечера. Уже в 16:00 темнеет, и Казань преображается: улицы зажигаются праздничной иллюминацией, огни отражаются в мокрых мостовых, создавая особенную атмосферу. Особенно красиво на улице Баумана, которая становится похожей на оживленный кадр из зарубежного рождественского фильма.

Река Булак
Улица Татарстан ночью
Улица Баумана
Улица Профсоюзная
Набережня Казани
Набережня Казани
Дворец Земледельцев
Улица Баумана
Река Булак. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Со временем я стала замечать, что даже днем Казань не кажется мрачной. Город спасает его архитектура. Если бы центр застроили скучными многоэтажками, как во многих городах, или упор делался на конструктивизм, словно в Новосибирске, картина действительно была бы унылой. Но Казань сохраняет свою историческую застройку. Старо-Татарская слобода, по моему мнению, один из самых живописных районов, где можно гулять и любоваться разноцветными деревянными домами. Именно они спасают внешний вид города в любую погоду.

А когда выглянуло солнце и выпал снег, город окончательно показал свою красоту. Белоснежный Казанский Кремль выглядел особенно величественно, а улицы вновь стали яркими и радостными. К тому же зимой туристов здесь меньше, чем летом, и это тоже плюс: можно спокойно разглядывать детали зданий, заходить в музеи без толпы и видеть настоящую Казань, такой, какой ее знают местные.

Улица Лево-булачная
Корпус КФУ
Театр им. Камала
Старо-Татарская слобода
Старо-Татарская слобода
Набережная озера Кабан
Казанский Кремль
Новое здание театра им. Камала
Национальная библиотека республики Татарстан
Улица Лево-булачная. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Нет времени скучать. О досуге в Казани

Как я уже сказала, зимой в Казани меньше туристов, что делает поездку более уединенной. Однако это также означает, что сокращается количество экскурсий и мини-туров. Тем не менее, Казань остается туристическим городом, и интересные варианты для досуга все же есть.

Зимой можно заняться традиционными зимними развлечениями, например, покататься на коньках. В Казани много катков, и одним из самых приятных считается каток в парке Черное озеро. К сожалению, мне не удалось покататься — плюсовая температура растопила лед, но если вы планируете поездку раньше февраля, обязательно загляните туда.

Парк Черное озеро
Парк Черное озеро
Парк Черное озеро
Парк Черное озеро. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Еще одна популярная зимняя активность — поездка на Голубые озера. Летом это обязательное место для посещения из-за их природной красоты, а зимой здесь проходят погружения с аквалангом. Озера не замерзают благодаря родникам на дне, поэтому вода остается прозрачной и теплой круглый год. Погружение обойдется в 6000–12000 рублей. Я не экстремал, поэтому этот пункт пропустила, но если вам нравится дайвинг, это будет особенный опыт.

Во время своего путешествия я делала акцент на длительные прогулки. Мне нравится рассматривать татарские улочки и исторические здания, поэтому в мой маршрут вошли:

  • Старо-Татарская слобода — место, где сохранились традиционные дома и национальный колорит;
  • Казанский Кремль — особенно красивый в снежную погоду;
Казанский Кремль
Казанский Кремль
Казанский Кремль
Казанский Кремль
Казанский Кремль
Казанский Кремль. Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Улица Баумана
Улица Баумана
Улица Баумана
Улица Баумана
Улица Баумана. Фото: Алина Гурицкая. atas.info
  • Парк Черное озеро — уютное место для прогулок и отдыха;
  • Туган Авылым — этнокомплекс, передающий атмосферу старинного татарского поселения;
Туган Авылым
Туган Авылым
Кукольный театр Экият
Аллея Славы
Аллея Славы
Туган Авылым. Фото: Алина Гурицкая. atas.info
  • Озеро Кабан — прогулка вокруг него составляет около 5 километров, для меня это было отдельным челленджем.

Если мороз или слякоть не располагают к прогулкам, Казань предлагает немало мест, где можно интересно провести время. Я в качестве дешевой экскурсии часто выбираю общественный транспорт. Можно найти кольцевой маршрут — это позволит осмотреть город, согреться и дать отдых ногам. Я выбрала трамвай №5, который делает круг по разным районам. Правда, сделала одну остановку, чтобы заглянуть в парк Победы.

Из культурных мероприятий рекомендую Татарский театр имени Камала. Здесь проходят постановки на татарском языке, но не переживайте — есть синхронный перевод на русский и английский.

Театр им. Камала
Театр им. Камала
Театр им. Камала
Театр им. Камала
Новое здание театра им. Камала
Новое здание театра им. Камала
Театр им. Камала. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Также мне всегда интересно сравнивать метрополитен в разных городах. Я сажусь на поезд и выхожу на каждой станции, осматривая их. В Казани метро начали активно строить только в 2007 году, но оно уже разрослось до 11 станций. Некоторые из них выполнены в национальном стиле и заслуживают внимания.

Еще одно место, куда я обязательно заглядываю в Казани, — Музей чая. Это был уже мой третий визит сюда, и каждый раз я с удовольствием слушаю одну и ту же экскурсию об истории чая. Атмосфера здесь особенная — уютная, наполненная ароматами трав и пряностей. Экскурсия стоит 500 рублей и завершается традиционным чаепитием: вас угостят настоящим татарским чаем и чак-чаком. А после можно зайти в чайную лавку, где представлен огромный выбор чая. В этот раз я не удержалась и набрала сразу 24 пакета, что обошлось в 10 500 рублей — теперь у меня дома есть запас казанского чая на полгода.

Купленный чай в Музее чая
Купленный чай в Музее чая. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Если хочется увидеть больше, чем только Казань, можно взять экскурсию за пределы города. Сделать это легко — на улице Баумана промоутеры раздают листовки, а туристические маршруты отправляются отсюда каждое утро. Я выбрала поездку в Свияжск — старинный остров-град с уникальной историей. Зимой здесь пробирающий ветер, поэтому советую одеться теплее. В рамках экскурсии мы также заезжали в Храм всех религий и Раифский монастырь — оба места оставили особенные впечатления. Такая поездка обошлась в 1900 рублей.

Храм всех религий
Храм всех религий
Раифский монастырь
Раифский монастырь
Остров-град Свияжск
Остров-град Свияжск
Остров-град Свияжск
Остров-град Свияжск
Храм всех религий. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Это лишь некоторые варианты того, чем можно заняться в Казани зимой. Также можно отправиться в музей чак-чака, посетить казанские бани, посмотреть на животных в Казанском зооботсаде и взять недорогие экскурсии по местным усадьбам. Главное — не бояться зимней погоды, ведь Казань зимой по-своему прекрасна.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Россия#Архитектура#Туризм#Путешествия#Достопримечательность#Экскурсии#Казань#Татарстан#Зимние развлечения
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