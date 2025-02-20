Европа в России и культура мари: стоит ли ехать в Йошкар-Олу из Новосибирска

Posted 20 февраля, 07:08
Published 20 февраля, 07:08
Modified 20 февраля, 07:10
Updated 20 февраля, 07:10
Йошкар-Ола стала продолжением моего путешествия после Казани. Провела здесь два дня, и этого оказалось достаточно, чтобы ознакомиться с центром республики Марий Эл.
Первое, что бросается в глаза в Йошкар-Оле — это набережная Брюгге с яркими фасадами, будто сошедшими с картинки. Здесь же находится Благовещенская башня — копия той, что находится в Москве; театр кукол в стиле немецкого замка Нойшванштайн, набережная Амстердам, Итальянский сад и другие архитектурные элементы, многие из которых напоминают европейские здания.
Однако за этим фасадом скрывается непростая история — ее построил губернатор Леонид Маркелов, который активно пытался воплотить здесь любимую Европу, но впоследствии был осужден за коррупцию. Так что сейчас на набережной находится несколько недостроенных объектов.
Но за этим внешним лоском набережной не хватает функциональности: здесь почти нет лавочек, отсутствуют кафе, сувенирные лавки. Было бы логично отдать первые этажи зданий под бизнес, но вместо этого тут расположены банки, МФЦ и гос учреждения. Если в той же Казани хочется постоянно возвращаться на пешеходную улицу Баумана, то здесь хватит одного-двух посещений.
Однако есть и плюсы. Помимо того, что эта лоакция сама по себе являетя яркой визитной карточкой города, на набережной можно найти необычные памятники: Рембрандту, Лоренцо де Медичи, Пушкину и Онегину и даже известной актрисе Грейс Келли и принцу Монакко Ренье III. Еще один любопытный арт-объект — композиция с Иисусом, едущим на ослике в окружении 12 апостолов. Иисус с апостолами появляется ежедневно каждые три часа.
Центральные достопримечательности Йошкар-Олы находятся буквально вплотную друг к другу, поэтому исследовать их удобно даже за один день. Среди них — знаменитый арт-объект Йошкин Кот, символ города и, пожалуй, самый популярный памятник среди туристов. Считается, что если потереть его лапу, то удача не заставит себя ждать.
Еще одно необычное место — Царевококшайский Кремль. Название происходит от дореволюционного наименования города. Но ничего исторического в нем нет, построен в 2009 году. Зато здесь интересно пройтись и зайти на местную ярмарку на территории Кремля.
Прогуливаясь по городу, нельзя не заглянуть на Площадь Оболенского-Ноготкова, где стоит копия Царь-пушки, а в начале каждого часа запускаются часы с динамической скульптурной композицией Явление иконы Божией Матери Троеручица.
Одно из интересных мест — музей сказок под открытым небом. Здесь можно увидеть резные деревянные скульптуры персонажей марийского и славянского фольклора. На это интересно посмотреть не только детям, но и взрослым.Бесплатная уличная экспозиция призывает к тому, чтобы зайти в магазин оптики, внутри которого на самом деле находится музей очков! Вход бесплатный.
Еще одно место — музей марийской сказки. Это уже более классический музей, где рассказывают о традициях народа мари, его легендах и поверьях. Точно подойдет для посещения с детьми.
В путешествии я всегда стараюсь пробовать местную кухню, и Йошкар-Ола не стала исключением. В меню местных ресторанов можно найти блюда, которые звучат экзотично, но на деле довольно простые. Например, салат из папоротника и суп из конопли выглядят необычно в меню, но по вкусу напоминают привычные русские блюда. Можно сказать, что по сути это простая, крестьянская еда. Традиционный подкогль — это местный вариант вареников, но с более интересными начинками: от капусты с кашей до щуки. Из сладкого стоит попробовать уячу — медовые хлебные шарики, а также трехслойные блины, которые больше напоминают оладьи, но с добавлением крупы.
Если хотите попробовать марийскую кухню, стоит заглянуть в трактир «Тёплая речка» — одно из самых рекомендуемых мест. Помимо традиционных простых блюд я взяла мясо кабана, которое ранее никогда не пробовала. Увы, оказалась разочарована — оно было слишком сухое.
Нам также советовали старейший ресторан «Онар», но, к сожалению, он недавно изменил формат работы и теперь проводит только банкеты. Если хочется сэкономить, стоит заглянуть в столовую «Простая еда» — там вкусно и дешево, но выбор традиционных блюд не слишком большой.
А еще обязательно зайдите в сырную лавку на набережной Брюгге — здесь можно попробовать местные сыры, которыми славится республика. Камамбер Сернурского сырзавода даже получил множество наград. В самой лавке можно записаться на экскурсию с дегустацией, но бронировать нужно заранее по телефону.
Йошкар-Ола оставила приятные впечатления. Помимо богатой истории, интересной архитектуры и своеобразной кухни, могу также выделить дешевизну такси. Поездка из одного конца города в другой обойдется в 100-120 рублей.
Город чистый, так как повсюду стоят урны. Правда, над самими фасадами властям следует поработать. Кроме того, на улицах встречаются некоторые элементы как эхо нлевых — старые газетные киоски, повсеместная уличная торговля, неказистая реклама, но здесь это больше играет на общую атмосферу, нежели отталкивает, как в Омске.
В качестве сувениров рекомендую привезти местный мед — он мне понравился даже больше алтайского. В первую очередь советую мед с дягилем или иван-чаем — такого я еще не пробовала. Также можно купить валенки в одноименном магазине, а также посуду и одежду с национальным узором.
Два дня в Йошкар-Оле хватит, чтобы посмотреть центр, а если посещать музеи и театры, то максимум 3 дня. Город интересный, но для длительного отдыха не так много активностей. Главное богатство Марий Эл — не только Йошкар-Ола, но и ее природа, культура, история. В следующий раз я поеду не только в столицу республики, но и глубже в саму Марий Эл, чтобы увидеть больше ее удивительных мест!