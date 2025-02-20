Европа в России и культура мари: стоит ли ехать в Йошкар-Олу из Новосибирска

В путешествии я всегда стараюсь пробовать местную кухню, и Йошкар-Ола не стала исключением. В меню местных ресторанов можно найти блюда, которые звучат экзотично, но на деле довольно простые. Например, салат из папоротника и суп из конопли выглядят необычно в меню, но по вкусу напоминают привычные русские блюда. Можно сказать, что по сути это простая, крестьянская еда. Традиционный подкогль — это местный вариант вареников, но с более интересными начинками: от капусты с кашей до щуки. Из сладкого стоит попробовать уячу — медовые хлебные шарики, а также трехслойные блины, которые больше напоминают оладьи, но с добавлением крупы.