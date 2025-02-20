Грязный воздух накрыл Новосибирск

Такая погода сохранится до выходных. В субботу, 22 февраля, синоптики обещают небольшой снег, а в воскресенье, 23 февраля, в ночное время похолодает до -20. Об этом говорят данные «Яндекс. Погоды». Тем временем конец месяца морозным не будет.