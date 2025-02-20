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Posted 20 февраля, 06:06

Published 20 февраля, 06:06

Modified 20 февраля, 06:08

Updated 20 февраля, 06:08

Воздух грязный

Грязный воздух накрыл Новосибирск

20 февраля 2025, 06:06
Фото: 1MI. Воздух грязный
В Новосибирске продолжает сохраняться загрязненный воздух, о чем информирует региональный Гидрометцентр.

Превышение ПДК отмечают в Заельцовском и Ленинском районах города. Горожане могут почувствовать неприятный запах, так как концентрация вредных веществ выше нормы.

К тому же, до вечера 20 февраля сохраняется так называемый режим «черного неба». Дело в том, что в регионе сейчас безветренная погода без осадков, поэтому вещества не рассеиваются.

Такая погода сохранится до выходных. В субботу, 22 февраля, синоптики обещают небольшой снег, а в воскресенье, 23 февраля, в ночное время похолодает до -20. Об этом говорят данные «Яндекс. Погоды». Тем временем конец месяца морозным не будет.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погода#Воздух#Черное небо
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