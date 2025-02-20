Грязный воздух накрыл Новосибирск

Posted 20 февраля, 06:06
Published 20 февраля, 06:06
Modified 20 февраля, 06:08
Updated 20 февраля, 06:08
Превышение ПДК отмечают в Заельцовском и Ленинском районах города. Горожане могут почувствовать неприятный запах, так как концентрация вредных веществ выше нормы.
К тому же, до вечера 20 февраля сохраняется так называемый режим «черного неба». Дело в том, что в регионе сейчас безветренная погода без осадков, поэтому вещества не рассеиваются.
Такая погода сохранится до выходных. В субботу, 22 февраля, синоптики обещают небольшой снег, а в воскресенье, 23 февраля, в ночное время похолодает до -20. Об этом говорят данные «Яндекс. Погоды». Тем временем конец месяца морозным не будет.