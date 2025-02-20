Губернатор Травников поставил задачи по развитию ИТ-отрасли в Новосибирской области

Модератором дискуссии о будущем региональной отрасли информационных технологий и основным докладчиком выступил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь. Прозвучали доклады об итогах работы министерства в 2024 году, об основных задачах цифровой трансформации на 2025 год.



Несмотря на санкционное давление, ИТ-отрасль успешно развивается. В числе приоритетов — дальнейшее развитие, позиционирование Новосибирской области как ИТ-столицы, где комфортно и удобно работать специалистам, а компаниям — вести бизнес.



Андрей Травников поблагодарил собравшихся за вклад в ту глобальную цифровую трансформацию всей нашей жизни и работы, которая произошла за последние шесть лет — годы реализации национального проекта «Цифровая экономика».