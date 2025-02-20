Клещи начали угрожать жителям Новосибирска — что делать

Posted 20 февраля, 02:40
Published 20 февраля, 02:40
Modified 20 февраля, 02:42
Updated 20 февраля, 02:42
Вот-вот начнется теплый сезон, а это значит, что клещи выйдут из спячки и станут кусать жителей Новосибирской области. Население активно агитируют на проставление прививок от энцефалита. Поставить их можно в своей поликлинике, причем бесплатно.
Самым оптимальным временем для вакцинации является февраль и март. Курс включает в себя две прививки — вторую необходимо поставить через несколько месяцев, до начала прогулочного сезона на природе.
Дальнейшим действием станет ревакцинация — ровно через год. Затем уже прививки ставятся раз в три года. Это касается простых граждан, но не юридических лиц и не бизнесменов — им положено вакцинироваться в обязательном порядке. Тем временем в регионе растет заболеваемость ОРВИ и гриппом.