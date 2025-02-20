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Posted 20 февраля, 02:40

Published 20 февраля, 02:40

Modified 20 февраля, 02:42

Updated 20 февраля, 02:42

Когда лучше ставить прививки

Клещи начали угрожать жителям Новосибирска — что делать

20 февраля 2025, 02:40
Фото: 1MI. Когда лучше ставить прививки

Жителей Новосибирска призвали ставить прививки от клеща уже в феврале

Жители Новосибирской области могут поставить прививку от клеща уже зимой, о чем информировал Роспотребнадзор.

Вот-вот начнется теплый сезон, а это значит, что клещи выйдут из спячки и станут кусать жителей Новосибирской области. Население активно агитируют на проставление прививок от энцефалита. Поставить их можно в своей поликлинике, причем бесплатно.

Самым оптимальным временем для вакцинации является февраль и март. Курс включает в себя две прививки — вторую необходимо поставить через несколько месяцев, до начала прогулочного сезона на природе.

Дальнейшим действием станет ревакцинация — ровно через год. Затем уже прививки ставятся раз в три года. Это касается простых граждан, но не юридических лиц и не бизнесменов — им положено вакцинироваться в обязательном порядке. Тем временем в регионе растет заболеваемость ОРВИ и гриппом.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Вакцина#Вакцинация#Клещ#Прививка
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