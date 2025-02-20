Клещи начали угрожать жителям Новосибирска — что делать

Дальнейшим действием станет ревакцинация — ровно через год. Затем уже прививки ставятся раз в три года. Это касается простых граждан, но не юридических лиц и не бизнесменов — им положено вакцинироваться в обязательном порядке. Тем временем в регионе растет заболеваемость ОРВИ и гриппом.