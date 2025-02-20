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Posted 20 февраля, 14:53

Published 20 февраля, 14:53

Modified 20 февраля, 14:55

Updated 20 февраля, 14:55

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина рассказала о наличии проблем со здоровьем

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина рассказала о наличии проблем со здоровьем

20 февраля 2025, 14:53
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Анна Кикина - женщина-космонавт из Новосибирска
Сибирячка честно рассказала, каким испытаниям подвергается организм космонавта после возвращения на Землю.

Российский космонавт Анна Кикина рассказала в беседе с «Сиб.фм» о том, что после возвращения с МКС требуется длительное время на восстановление ресурсов организма. Этот процесс требует не только времени, но также дисциплины и упорства для того, чтобы вернуться в хорошую физическую форму.

По словам Анны, в космосе на тело человека воздействует ряд серьезнейших негативных факторов. Сейчас сибирячка готовится к новому полету на МКС. По заявлению Роскосмоса, следующий полет запланирован на лето 2026 года.

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