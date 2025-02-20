Космонавт из Новосибирска Анна Кикина рассказала о наличии проблем со здоровьем

Posted 20 февраля, 14:53
Published 20 февраля, 14:53
Modified 20 февраля, 14:55
Updated 20 февраля, 14:55
Российский космонавт Анна Кикина рассказала в беседе с «Сиб.фм» о том, что после возвращения с МКС требуется длительное время на восстановление ресурсов организма. Этот процесс требует не только времени, но также дисциплины и упорства для того, чтобы вернуться в хорошую физическую форму.
По словам Анны, в космосе на тело человека воздействует ряд серьезнейших негативных факторов. Сейчас сибирячка готовится к новому полету на МКС. По заявлению Роскосмоса, следующий полет запланирован на лето 2026 года.