Космонавт из Новосибирска Анна Кикина рассказала о наличии проблем со здоровьем

Российский космонавт Анна Кикина рассказала в беседе с «Сиб.фм» о том, что после возвращения с МКС требуется длительное время на восстановление ресурсов организма. Этот процесс требует не только времени, но также дисциплины и упорства для того, чтобы вернуться в хорошую физическую форму.