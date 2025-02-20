Левобережный мусорный полигон увеличился на треть: проекта рекультивации нет

Posted 20 февраля, 09:54
Published 20 февраля, 09:54
Modified 20 февраля, 09:56
Updated 20 февраля, 09:56
Граница Левобережного мусорного полигона практически вплотную подошла к Ордынскому шоссе. Процесс разгрузки мусоровозов во всех деталях наблюдают водители машин, едущих по дороге. Как сообщили в АО «САХ», которое эксплуатирует полигон, его площадь с 2019 по 2024 год выросла с 183 869 до 243 869 квадратных метров.
«Выведение из эксплуатации полигона „Левобережный“, расположенного на территории Верх-Тулинского сельсовета, намечено на 2026 год, рекультивация — на 2029-2030… В настоящий момент идет работа по организации закупки на выполнение проектных работ по реконструкции и рекультивации полигона… Систему сбора и отвода фильтрата, сбора биогаза на Левобережном полигоне запланировано разработать в рамках выполнения проектных работ по реконструкции и рекультивации полигона», — говорится в ответе на запрос Atats.Info, подписанном и. о. генерального директора АО «САХ» Татьяной Сизиковой.
Еще в 2022 году Кировский районный суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры и потребовал, среди прочего, оснастить полигон системами дренажных труб и сбора и отхода биогаза. В мае 2024 на полигоне произошел один из самых сильных пожаров за все время его существования с 1995 года. Пламя охватило 6 гектаров, а едкий зловонный дым накрыл практически весь город.
Прокуратура констатировала многочисленные нарушения при эксплуатации полигона и вынесла представление директору «САХ» с требованием устранить недочеты.
В АО «САХ» сообщают, что сейчас для предотвращения выброса газа на поверхности и его возгорания, на полигоне постоянно проводится изоляция инертными материалами, для этого используется грунт, сотрудники в круглосуточном режиме патрулируют территорию и проводят осмотр тела полигона.
В феврале 2022 года занимавший тогда пост начальника департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев заявлял, что полигон будет окончательно заполнен и должен быть выведен из эксплуатации в ближайшие полтора года.
Закрытие полигона непосредственно увязано со строительством новых комплексов по хранению и сортировке отходов. Соответствующее концессионное соглашение было подписано региональным правительством в 2016 году с группой компаний «ВИС». Однако концессионер за несколько лет практически не предпринял шагов по выполнению своих обязательств.
Договор был разорван в мае 2022 года. А в июле того же года, в ходе внеочередной сессии Заксобрания Новосибирской области депутаты приняли новый вариант концессионного соглашения, который так же предусматривал строительство двух полигонов, Правобережного и Левобережного, с мусоросортировочными комплексами, но на иных условиях.
В результате конкурса в апреле 2023 года право на строительство Левобережного полигона в районе Верх-Тулы выиграло МУП «САХ» (преобразовано в АО «САХ» в декабре 2024 года). Тогда реалистичность выполнения параметров, заявленных «САХ», вызвала серьезные сомнения у экспертов.
Позже с МУП «САХ», которое выполняло функции регионального оператора по обращению с отходами, было подписано соответствующее концессионное соглашение. Согласно документу, новый комплекс должен был заработать до конца 2025 года.
Однако в ходе проверки выполнения концессионером условий соглашения, которую летом 2024 года провело Министерство ЖХК и энергетики Новосибирской области, было выявлено серьезное отставание на этапе проектирования комплекса в рамках договора между МУП «САХ» и ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены».
«Существует противоречие в сроках окончания работ согласно условиям договора подряда и графиком производства работ… Сроки выполнения работ по договору подряда не скорректированы, информации об исполнении концессионером иных, предусмотренных законом мероприятий, направленных на изменение срока выполнения работ по договору подряда, не представлено… отставание от графика на 09.08.2024 составляет 263 дня», — говорится в акте, составленном по итогам проверки.
Проект до сих пор не представлен. А задержание 18 февраля и последующий арест генерального директора АО «САХ» Александра Южакова, которого подозревают в получении взятки (и это второй на неполный год директор «САХ», отправленный в СИЗО) позволяют наблюдателям не исключить возможность очередной смены концессионера.
И если это произойдет, перспектива закрытия действующего полигона «Левобережный» станет еще более туманной.