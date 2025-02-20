Левобережный мусорный полигон увеличился на треть: проекта рекультивации нет

Еще в 2022 году Кировский районный суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры и потребовал, среди прочего, оснастить полигон системами дренажных труб и сбора и отхода биогаза. В мае 2024 на полигоне произошел один из самых сильных пожаров за все время его существования с 1995 года. Пламя охватило 6 гектаров, а едкий зловонный дым накрыл практически весь город.