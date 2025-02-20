Названа дата «Диктанта Победы» в Новосибирске

Posted 20 февраля, 07:39
Published 20 февраля, 07:39
Modified 20 февраля, 07:41
Updated 20 февраля, 07:41
В текущем году Диктант состоится 25 апреля. Каждый из желающих новосибирцев сможет проверить свои исторические знания по теме Великой Отечественной войны.
Для подготовки у сибиряков есть достаточное количество времени. На официальном сайте есть специальные лекции, а также тесты прошлых лет. Диктант ежегодно проходит не только в Новосибирске, но и в других российских регионах.
В областной столице можно зарегистрироваться на любой площадке, которые станут известны ближе к дате проведения. По данным прошлого года, поучаствовали в акции более 24 тысяч сибиряков разных возрастов.