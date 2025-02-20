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Posted 20 февраля, 07:39

Published 20 февраля, 07:39

Modified 20 февраля, 07:41

Updated 20 февраля, 07:41

Когда пройдет диктант

Названа дата «Диктанта Победы» в Новосибирске

20 февраля 2025, 07:39
Фото: 1MI. Когда пройдет диктант
Жителям Новосибирска рассказали, когда они смогут написать «Диктант Победы»: информацию предоставили в правительстве.

В текущем году Диктант состоится 25 апреля. Каждый из желающих новосибирцев сможет проверить свои исторические знания по теме Великой Отечественной войны.

Для подготовки у сибиряков есть достаточное количество времени. На официальном сайте есть специальные лекции, а также тесты прошлых лет. Диктант ежегодно проходит не только в Новосибирске, но и в других российских регионах.

В областной столице можно зарегистрироваться на любой площадке, которые станут известны ближе к дате проведения. По данным прошлого года, поучаствовали в акции более 24 тысяч сибиряков разных возрастов.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#ВОВ#Диктант#Диктант Победы#Акция
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