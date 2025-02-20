Партия «Новые люди» предложила обсудить с жителями планы застройки Новосибирска

Она добавила, что в первую очередь нужно обращаться к тому, чего хотят сами жители. Например, долгое время идёт разговор о территории между Академгородком и наукоградом Кольцово. В этом случае нужно обязательно учесть особенности территории, чтобы, с одной стороны, не навредить природе, а с другой — развивать научный кластер.