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Posted 20 февраля, 06:59

Published 20 февраля, 06:59

Modified 20 февраля, 07:01

Updated 20 февраля, 07:01

Партия «Новые люди» предложила обсудить с жителями планы застройки Новосибирска

Партия «Новые люди» предложила обсудить с жителями планы застройки Новосибирска

20 февраля 2025, 06:59
Фото: «Новые люди».
Оставить в прошлом стихийную застройку и получить рабочую стратегию развития Новосибирска — с такой инициативой выступила депутат новосибирского заксобрания, руководитель фракции «Новые люди» Дарья Карасева.

Она стала участником круглого стола «Мастер-план: красивые картинки или стратегия развития города», который прошёл накануне в Москве и собрал экспертов со всей страны.

«Мастер-план — это более гибкая форма генплана, который был в Советском Союзе. Это стратегия, которая позволяет отразить взгляды на развитие города на основе диалога власти, экспертов в области градостроительства и, конечно, самих жителей. Если они вкладываются в свой город, то начинают его любить по-настоящему. Мы организуем встречи с неравнодушными людьми, соберём предложения и обратную связь, чтобы строить города, в которых хочется жить», — сказал, открывая круглый стол, один из его организаторов, лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

Новосибирск вошёл в число 200 российских городов, где в ближайшее время разработают мастер-план.

«Долгое время Новосибирск развивался хаотично. Все понимают, что дольше так продолжаться не может. Нужен стратегический подход. Самое главное, чтобы „человейники“ остались в прошлом, а возле каждого микрорайона были дороги и парки, поликлиники и школы, новые трубы ЖКХ и парковки. Мастер-план позволяет рассчитать, как территория будет выглядеть через 20-30 лет», — подчёркивает Дарья Карасева.
Дарья Карасева
Дарья Карасева. Фото: «Новые люди»

Она добавила, что в первую очередь нужно обращаться к тому, чего хотят сами жители. Например, долгое время идёт разговор о территории между Академгородком и наукоградом Кольцово. В этом случае нужно обязательно учесть особенности территории, чтобы, с одной стороны, не навредить природе, а с другой — развивать научный кластер.

В ближайшее время «Новые люди» проведут ряд встреч с экспертами в области урбанистики, а также социологические исследования, которые позволят узнать мнение новосибирцев по поводу развития города.

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