«Патриот за денежку»: хейтеры раскритиковали концерт Шамана в Новосибирске

Сибиряки не имеют ничего против песен о любви к России, а вот образ Дронова их очень смущает. Некоторые называют его «проплаченным патриотом», на что сам Шаман не реагирует. Также многих рассмешило количество человек на концерте: по словам горожан, туда отправили бюджетников и студентов с флажками, для создания видимости и наполненности зала.