«Патриот за денежку»: хейтеры раскритиковали концерт Шамана в Новосибирске

Posted 20 февраля, 09:11
Published 20 февраля, 09:11
Modified 20 февраля, 09:13
Updated 20 февраля, 09:13
Концерт проходил на площадке «Сибирь-Арены». Ярослав Дронов (настоящее имя Шамана), приехал в областную столицу вместе с главой Лиги безопасности интернета Екатериной Мизулиной. Вместе они посещают разные города в ходе тура певца-патриота. За плечами артиста уже не один регион, где он спел со своими фанатами.
Жители Новосибирска тоже посещали концерт, вот только они оставили свое неоднозначное мнение. В соцсетях новости о выступлении Ярослава набирали сотни комментариев, большинство которые весьма негативные.
Сибиряки не имеют ничего против песен о любви к России, а вот образ Дронова их очень смущает. Некоторые называют его «проплаченным патриотом», на что сам Шаман не реагирует. Также многих рассмешило количество человек на концерте: по словам горожан, туда отправили бюджетников и студентов с флажками, для создания видимости и наполненности зала.
«Обожаю Шамана. Так ловко наживаться на идиотах в такое время не каждый может»;
«Народу прям плотником, даже сумку некуда бросить, чтобы танцевать вокруг нее!»;
«Народу то… 3 калеки, и те загнанные бюджетники с флажками»;
«Цирк»;
«Кто вообще на это ходит?»;
«Патриотичные песни, это конечно хорошо, но уж слишком много пафоса вокруг этого мальчика — зайчика»;
«Патриот за денежку не малую»;
Еще комментаторов тревожит внешний облик артиста: его фишкой являются обтягивающие штаны. На нем была кожаная куртка и футболка с российским флагом. Во время выступления он ходил по залу с триколором и подбадривал публику.
«Туда опять студентов согнали, чтобы пустой зал не показывать?»;
«Патриотизм — это ходить по сцене в кожаных обтягивающих штанишках?»;
«Почему все фанатики шамана такие агрессивные?»;
«Я второй год подряд хожу на его концерты. Шикарный концерт. Спасибо, Ярославу»;
«Артист на то и артист, что бы кому то нравиться, а кому то нет. Но почему то именно от его творчества и того как его пиарят, есть чёткое ощущение что просто хотят использовать ситуацию в мире для его продвижения. Другие артисты такого не вызывают».
Atas.info поинтересовался у читателей, были ли они на концерте Ярослава Дронова. Результаты оказались весьма интересными: лишь 2% посещали его выступление, 9% желали туда пойти, 70% не хотели слушать его песни лично и никогда не сделают этого и 19% вовсе не знают, кто такой Шаман. В комментариях также новосибирцы писали, что статистика показала открытую нелюбовь сибиряков к певцу.
Самой же Мизулиной понравился Новосибирск. Она осталась под большим впечатлением от мегаполиса и пообещала сюда вернуться.