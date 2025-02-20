atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля, 09:11

Published 20 февраля, 09:11

Modified 20 февраля, 09:13

Updated 20 февраля, 09:13

Концерт не всем пришелся по душе

«Патриот за денежку»: хейтеры раскритиковали концерт Шамана в Новосибирске

20 февраля 2025, 09:11
Фото: 1MI. Концерт не всем пришелся по душе

Жители Новосибирска раскритиковали концерт певца Шамана

В Новосибирске прошел концерт Шамана: горожане отозвались о творчестве артиста весьма нелестно, что показывают сотни негативных комментариев от хейтеров в адрес певца.

Концерт проходил на площадке «Сибирь-Арены». Ярослав Дронов (настоящее имя Шамана), приехал в областную столицу вместе с главой Лиги безопасности интернета Екатериной Мизулиной. Вместе они посещают разные города в ходе тура певца-патриота. За плечами артиста уже не один регион, где он спел со своими фанатами.

Жители Новосибирска тоже посещали концерт, вот только они оставили свое неоднозначное мнение. В соцсетях новости о выступлении Ярослава набирали сотни комментариев, большинство которые весьма негативные.

«Любит постарше»: что известно о личной жизни холостяка Шамана
Узнать подробнее

Сибиряки не имеют ничего против песен о любви к России, а вот образ Дронова их очень смущает. Некоторые называют его «проплаченным патриотом», на что сам Шаман не реагирует. Также многих рассмешило количество человек на концерте: по словам горожан, туда отправили бюджетников и студентов с флажками, для создания видимости и наполненности зала.

«Обожаю Шамана. Так ловко наживаться на идиотах в такое время не каждый может»;
«Народу прям плотником, даже сумку некуда бросить, чтобы танцевать вокруг нее!»;
«Народу то… 3 калеки, и те загнанные бюджетники с флажками»;
«Цирк»;
«Кто вообще на это ходит?»;
«Патриотичные песни, это конечно хорошо, но уж слишком много пафоса вокруг этого мальчика — зайчика»;
«Патриот за денежку не малую»;
Певец Шаман разводится — что известно о причинах распада семьи
Узнать подробнее

Еще комментаторов тревожит внешний облик артиста: его фишкой являются обтягивающие штаны. На нем была кожаная куртка и футболка с российским флагом. Во время выступления он ходил по залу с триколором и подбадривал публику.

«Туда опять студентов согнали, чтобы пустой зал не показывать?»;
«Патриотизм — это ходить по сцене в кожаных обтягивающих штанишках?»;
«Почему все фанатики шамана такие агрессивные?»;
«Я второй год подряд хожу на его концерты. Шикарный концерт. Спасибо, Ярославу»;
«Артист на то и артист, что бы кому то нравиться, а кому то нет. Но почему то именно от его творчества и того как его пиарят, есть чёткое ощущение что просто хотят использовать ситуацию в мире для его продвижения. Другие артисты такого не вызывают».
Видео: ГАУ НСО «Арена». Концерт в Новосибирске

Atas.info поинтересовался у читателей, были ли они на концерте Ярослава Дронова. Результаты оказались весьма интересными: лишь 2% посещали его выступление, 9% желали туда пойти, 70% не хотели слушать его песни лично и никогда не сделают этого и 19% вовсе не знают, кто такой Шаман. В комментариях также новосибирцы писали, что статистика показала открытую нелюбовь сибиряков к певцу.

Самой же Мизулиной понравился Новосибирск. Она осталась под большим впечатлением от мегаполиса и пообещала сюда вернуться.

В Новосибирске Союз отцов потребовал отменить концерт Дианы Арбениной
Узнать подробнее
Читайте также:
Екатерина Мизулина и SHAMAN вместе появились на публике в НовосибирскеВ Новосибирске задержали налоговика и посредницу за взятку в 30 млн рублейВ Новосибирске глава Союза отцов защитил скандальную песню «Сигма-бой»
#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Выступление#Концерт#Песни#Музыка#Фанаты#Шаман
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика