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Posted 20 февраля, 03:11

Published 20 февраля, 03:11

Modified 20 февраля, 03:13

Updated 20 февраля, 03:13

В 2025 году начинается работа в рамках новых нацпроектов

Почти 250 км дорог отремонтируют в Новосибирской области за 2025 год по нацпроекту

20 февраля 2025, 03:11
Фото: 1MI. В 2025 году начинается работа в рамках новых нацпроектов
О планах дорожной отрасли на предстоящий период рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский в ходе пресс-конференции.

По словам министра, с 2025 года начинается этап новых национальных проектов. Дорожные работы будут проводиться в рамках «Инфраструктуры для жизни». Основная цель нового нацпроекта — комплексное развитие населенных пунктов с упором на ремонт дорог, благоустройство общественных территорий и дворовых пространств, развитие сферы ЖКХ и транспорта.

Сейчас определены целевые показатели нацпроекта. В части дорожного хозяйства планируется поддерживать в нормативном состоянии 85% дорог Новосибирской агломерации. К 2030 году необходимо привести в норматив не менее 60% дорог регионального и межмуниципального значения и 85% дорог опорной сети.

«В 2025 году работы пройдут на 95 объектах. К концу года будет введено 242,1 км автомобильных дорог и 1 661,8 погонных метров мостов и путепроводов. Контрактация объектов продлится до конца марта. Таким образом, мы планируем достигнуть доли дорог регионального и межмуниципального значения в нормативе не менее 52,1%, опорной сети — 74,3%. Вместе с тем, сейчас ведется работа по определению плана работ в опорных населенных пунктах, которым будет уделено повышенное внимание», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

В рамках национального проекта ведется работа по формированию сети опорных населенных пунктов, включающих как улично-дорожную сеть, так и подъезды к населенным пунктам, в текущем году будет проведена диагностика сети дорог и сформирован план работ до 2030 года. Эти меры направлены на дальнейшее улучшение дорожной инфраструктуры Новосибирской области и повышение безопасности дорожного движения.

В 2025 году большое внимание будет уделяться безопасности дорожного движения. Среди целевых показателей на 2025 год — снижение количества погибших в ДТП. Для этого будут выполняться инженерные мероприятия, обустраиваться тротуары и линии освещения, устанавливаться комплексы фотовидеофиксации.

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