Почти 250 км дорог отремонтируют в Новосибирской области за 2025 год по нацпроекту

В рамках национального проекта ведется работа по формированию сети опорных населенных пунктов, включающих как улично-дорожную сеть, так и подъезды к населенным пунктам, в текущем году будет проведена диагностика сети дорог и сформирован план работ до 2030 года. Эти меры направлены на дальнейшее улучшение дорожной инфраструктуры Новосибирской области и повышение безопасности дорожного движения.