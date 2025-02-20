Под Новосибирском разбился автобус с пассажирами

Posted 20 февраля, 09:52
Published 20 февраля, 09:52
Modified 20 февраля, 09:54
Updated 20 февраля, 09:54
Все случилось днем 20 февраля в Искитимском районе. Автобус ехал по улице и в один момент столкнулся с попутным трактором. Затем общественный транспорт отбросило в световую опору.
Оба водителя не имели признаков опьянения. В автобусе находились четыре пассажира и водитель. Двое из новосибирцев пострадали. Сейчас они в больнице, но характер травм неизвестен.
На месте дежурили сотрудники Госавтоинспекции. Они разбираются в деталях дорожно-транспортного происшествия. Недавно водитель ВАЗ погиб под колесами грузовика. Произошло это в том же районе.