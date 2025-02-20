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Posted 20 февраля, 09:52

Published 20 февраля, 09:52

Modified 20 февраля, 09:54

Updated 20 февраля, 09:54

Пострадали пассажиры

Под Новосибирском разбился автобус с пассажирами

20 февраля 2025, 09:52
Фото: 1MI. Пострадали пассажиры
В Новосибирской области произошло ДТП с автобусом, в салоне которого были пассажиры, о чем информировали в ГАИ.

Все случилось днем 20 февраля в Искитимском районе. Автобус ехал по улице и в один момент столкнулся с попутным трактором. Затем общественный транспорт отбросило в световую опору.

Оба водителя не имели признаков опьянения. В автобусе находились четыре пассажира и водитель. Двое из новосибирцев пострадали. Сейчас они в больнице, но характер травм неизвестен.

На месте дежурили сотрудники Госавтоинспекции. Они разбираются в деталях дорожно-транспортного происшествия. Недавно водитель ВАЗ погиб под колесами грузовика. Произошло это в том же районе.

Фото: ГАИ
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Автобус
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