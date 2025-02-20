Под Новосибирском жена облила мужа кислотой и лишила его глаза

Posted 20 февраля, 02:59
Published 20 февраля, 02:59
Modified 20 февраля, 03:01
Updated 20 февраля, 03:01
Семейная ссора случилась в 2023 году, когда супруги выпивали алкоголь. В один момент агрессивная женщина облила мужа уксусной кислотой. Мужчину госпитализировали в больницу с ожогом левого глаза. Медики не смогли спасти его зрение.
Свою вину в преступлении сибирячка признала частично, объяснив эти действия самообороной. Тогда Чановский районный суд приговор ее к трем годам условно, что не понравилось прокурору. По мнению гособвинителя, наказание было слишком мягким, так как женщина ударила супруга еще и ножом.
В итоге условное наказание отменили, заменив на реальное. В колонии она проведет три года. В Новосибирской области под суд пойдут браконьеры, случайно убившие незнакомку.