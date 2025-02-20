Под Новосибирском жена облила мужа кислотой и лишила его глаза

Свою вину в преступлении сибирячка признала частично, объяснив эти действия самообороной. Тогда Чановский районный суд приговор ее к трем годам условно, что не понравилось прокурору. По мнению гособвинителя, наказание было слишком мягким, так как женщина ударила супруга еще и ножом.