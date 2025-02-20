Правительство Новосибирской области требует со строителей 4 моста 73 млн рублей

Posted 20 февраля, 07:02
Published 20 февраля, 07:02
Modified 20 февраля, 07:04
Updated 20 февраля, 07:04
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области в интересах региона подало иск к ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в ГК «ВИС») на сумму 73,22 млн рублей. Как следует из материалов картотеки арбитражных дел, иск будет рассматривать судья Арбитражного суда Новосибирской области Дарья Дорофеева. Дата первого заседания пока не определена.
Суть иска пока не раскрывается, однако со значительной степенью уверенности можно говорить, что это следующее звено в цепи исковых требований к концессионеру строительства четвертого моста через Обь, связанных со срывом сроков ввода объекта в эксплуатацию.
О том, в каком состоянии находится стройка сейчас, смотрите в нашем ролике:
Согласно соглашению о государственно-частном партнерстве, заключенному правительством Новосибирской области с «Сибирской концессионной компанией», новый автомобильный мост через Обь должен был быть сдан в эксплуатацию в декабре 2023 года. Сейчас сроком сдачи называют декабрь 2025.
Это не единственная скандальная концессия в Новосибирске, условия которой не были выполнены группой «ВИС». За срыв сроков строительства семи поликлиник региональный Минздрав взыскал с «ВИС» 86 млн рублей. Концессионер пытался обжаловать это решение в вышестоящих судебных инстанциях, однако безрезультатно.