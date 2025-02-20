Правоохранители проверят сообщение о нападении банды школьников на ребенка

Как сообщается, группа избила мальчика, который ранее неоднократно получал угрозы. Ученик 7-го класса попал в больницу с тяжёлыми травмами. У него обнаружили компрессионный перелом трех позвонков, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, различные ушибы, перелом костей носа, химический ожог глаз. А также у мальчика сколоты зубы, из-за чего он не может есть.