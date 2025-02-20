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Posted 20 февраля, 15:38

Published 20 февраля, 15:38

Modified 20 февраля, 15:40

Updated 20 февраля, 15:40

Драка произошла возле школы

Правоохранители проверят сообщение о нападении банды школьников на ребенка

20 февраля 2025, 15:38
Фото: Изображение Midjourney. Драка произошла возле школы
19 февраля заявление о нападении группы подростков на 7-классника поступило в отдел полиции № 8 «Кировский» Управления МВД.

Мать ребенка поделилась случившемся в социальных сетях. По словам женщины, группа из 8-10 человек запугивает учеников школы №170 (Новогодняя, 14/1).

Как сообщается, группа избила мальчика, который ранее неоднократно получал угрозы. Ученик 7-го класса попал в больницу с тяжёлыми травмами. У него обнаружили компрессионный перелом трех позвонков, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, различные ушибы, перелом костей носа, химический ожог глаз. А также у мальчика сколоты зубы, из-за чего он не может есть.

Женщина подала заявление в полицию. Инспекторы ПДН на данный момент установили всех участников конфликта. Правоохранители проведут работу с представителями учреждения и очевидцами, сообщает пресс-служба МВД.

Ранее в одной из школ Новосибирской области проверили сообщение об избиении пятиклассника учителем.

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