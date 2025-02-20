Правоохранители проверят сообщение о нападении банды школьников на ребенка

Posted 20 февраля, 15:38
Published 20 февраля, 15:38
Modified 20 февраля, 15:40
Updated 20 февраля, 15:40
Мать ребенка поделилась случившемся в социальных сетях. По словам женщины, группа из 8-10 человек запугивает учеников школы №170 (Новогодняя, 14/1).
Как сообщается, группа избила мальчика, который ранее неоднократно получал угрозы. Ученик 7-го класса попал в больницу с тяжёлыми травмами. У него обнаружили компрессионный перелом трех позвонков, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, различные ушибы, перелом костей носа, химический ожог глаз. А также у мальчика сколоты зубы, из-за чего он не может есть.
Женщина подала заявление в полицию. Инспекторы ПДН на данный момент установили всех участников конфликта. Правоохранители проведут работу с представителями учреждения и очевидцами, сообщает пресс-служба МВД.
Ранее в одной из школ Новосибирской области проверили сообщение об избиении пятиклассника учителем.