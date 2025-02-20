Сериал «Ландыши. Такая нежная любовь»: актеры, снявшиеся в кино новинке 2025 года

Инициатором и одновременно режиссером сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+) стал Александр Карпиловский, известный по фильмам «Частного пионерского» и нескольких частей «Елки». Основной локацией места съемок стал город Вологда недалеко от Москвы. При этом зимнее время года было достаточно суровым для этого региона. Актером приходилось много работать на улице при низкой температуре. Участие в съемках принимали не только одобренные актеры, но и местные жители Вологды и Грязовец.