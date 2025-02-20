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Posted 20 февраля, 07:36

Published 20 февраля, 07:36

Modified 20 февраля, 07:38

Updated 20 февраля, 07:38

«Ландыши. Такая нежная любовь» (18+)

Сериал «Ландыши. Такая нежная любовь»: актеры, снявшиеся в кино новинке 2025 года

20 февраля 2025, 07:36
Фото: Скриншот «Ландыши. Такая нежная любовь», 2025, реж. С. Городничий, Wink. «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+)
Сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+) стал неожиданным прорывом 2025 года. Об этой новинке стали говорить все, не смотря на всего один отснятый сезон, состоящий из 7 серий. Однако и этого времени хватило, чтобы стать популярным, получив высокий рейтинг. Рассказываем о главных актерах сериала.

Инициатором и одновременно режиссером сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+) стал Александр Карпиловский, известный по фильмам «Частного пионерского» и нескольких частей «Елки». Основной локацией места съемок стал город Вологда недалеко от Москвы. При этом зимнее время года было достаточно суровым для этого региона. Актером приходилось много работать на улице при низкой температуре. Участие в съемках принимали не только одобренные актеры, но и местные жители Вологды и Грязовец.

Сюжет «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+)

«Ландыши. Такая нежная любовь» (18+)
«Ландыши. Такая нежная любовь» (18+). Фото: Скриншот «Ландыши. Такая нежная любовь», 2025, реж. С. Городничий, Wink

В основу сериала легла история отношений двух людей, казалось бы, из противоположных миров. Он — юный офицер из глубинки, а она — капризная барышня и дочь миллиардера, только что прилетевшая из Лондона.

Но жизнь сводит их таким образом, что между ними вспыхивают чувства. Спастись в объятиях Алексея Данилина приходится во время череды несчастий, которые свалились на Катю Орлову как снег на голову — предательство жениха, проблемы с деньгами и криминал. Молодые люди фиктивно женятся, но помимо внешних обстоятельств, есть еще конфликты внутри пары. При разных менталитетах им приходится уживаться друг с другом.

Катя Орлова

Катя Орлова
Катя Орлова. Фото: Скриншот «Ландыши. Такая нежная любовь», 2025, реж. С. Городничий, Wink

Актриса Ника Здорик, исполнившая роль Кати Орловой, дочери миллиардера, является молодой актрисой, известной своими ролями в ремейке «Гардемарины 1787. Война» и «Гардемарины 1787. Мир». Также она снималась в фильмах «Там, где цветёт полынь»,"Краш-тест» и «Развод с препятствиями». Служит в театре им. Моссовета.

Алексей Данилин

Алексей Данилин
Алексей Данилин. Фото: Скриншот «Ландыши. Такая нежная любовь», 2025, реж. С. Городничий, Wink

Актер Сергей Городничий, который сыграл в сериале офицера танковых войск, а заодно и молодого супруга Кати. Молодой талант, уже собравший хорошую фильмографию, исполнив главную роль в фильме «Цикады», «Один», «Проигранное место», «Калимба» и «Многогранники».

Также в фильме участвовали:

Денис Степанов — в роли Кирилла, бывшего жениха Екатерины Орловой.

Евгений Коряковский — исполнил роль Андрея Викторовича, который хочет присвоить наследство своей подопечной.

Ирина Паутова — официантка Светлана, бывшая девушка Алексея Данилина.

Владимир Стержаков — Мамай — старший гарнизонного общежития.

Владимир Тяптушкин — богатый и влиятельный Демьян, предводитель местных бандитов.

Вероника Тимофеева — Аня — подруга Кати и жена военного.

Иван Алексеев — муж Ани и друг Алексея.

Первые отзывы на сериал с ресурса IReccomend:

  • «Мюзиклы я не очень люблю. А здесь мне понравилось всё. Каждый трек был идеально подобран к сюжету, к сцене. Песня помогала передать настроение героев и атмосферы в целом!» Лёляа
  • «Фильм о простой любви и чувствах, которые возможны именно в молодости». Cherbinka
  • «В целом мне понравились все герои, очень много новых лиц, и это радует. А то сейчас в сериалах одни и те же снимаются актёры, которые надоели если честно». Medical Life
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#Эмилия Шпилева#Кино#Актеры#Сериал#2025
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