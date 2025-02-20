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Posted 20 февраля, 05:00

Published 20 февраля, 05:00

Modified 20 февраля, 05:02

Updated 20 февраля, 05:02

По частному сектору машины объезжают пробку от Петухова до «тещиного языка»

Смертельное ДТП на Тульской: транзитное движение все равно ограничивать не будут

20 февраля 2025, 05:00
Фото: Артем Шершнев. atas.info. По частному сектору машины объезжают пробку от Петухова до «тещиного языка»

Мэрия В Новосибирске не будут запрещать транзит машин по улице Тульской

Водитель-лихач лишил жизни собаку на дороге в частном секторе, местные жители говорят, что опасаются за жизни своих детей.

Водитель, на большой скорости объезжающий по частному сектору пробку на улице Хилокоской, насмерть сбил домашнюю собаку на улице Тульской. Животное едва успело выйти из ограды дома, как попало под колеса. Виновник гибели домашнего питомца не остановился и скрылся с места трагедии.

«Сегодня трагически погибла маленькая домашняя собака. Это большое горе для семьи, где ее растили. Где гарантия, что завтра на месте собаки не будет человек?», — пишут местные жители в соцсетях.

В ответ на запрос редакции Atas.Info в мэрии Новосибирска сообщили, что участок автомобильной дороги по ул. Тульская между домами по адресам Тульская, 435 и Тульская, 533, «в реестре муниципального имущества мэрии города Новосибирска не числится. Данный объект расположен на землях, государственная собственность на которые не разграничена».

Жалобы на транзитное движение по этому участку в муниципалитет не поступали, следует из информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

«Администрация Ленинского района города Новосибирска не считает целесообразной установку любого вида запирающего устройства (шлагбаума, цепочки и т. д.) на проезжей части дороги в зоне индивидуальной жилой застройки. Свободный проезд необходим для предотвращения несчастных случаев и беспрепятственного прохода специализированной техники», — резюмируют в муниципалитете, отмечая, что самостоятельно жители не имеют права ограничивать движение.

Жители частного сектора на Тульской не первый год страдают от плотного потока транзитных машин, сокращающих путь от улицы Петухова до так называемого «Тещиного языка». Ранее власти установили на въездах в жилмассив знаки «Жилая зона», которые, в том числе, запрещают сквозное движение транспортных средств. Однако знаки давно уничтожили неизвестные. А в ГАИ говорят, что не будут отвлекать экипажи от других задач для контроля транзитного трафика по Тульской.

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