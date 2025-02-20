Смертельное ДТП на Тульской: транзитное движение все равно ограничивать не будут

Жители частного сектора на Тульской не первый год страдают от плотного потока транзитных машин, сокращающих путь от улицы Петухова до так называемого «Тещиного языка». Ранее власти установили на въездах в жилмассив знаки «Жилая зона», которые, в том числе, запрещают сквозное движение транспортных средств. Однако знаки давно уничтожили неизвестные. А в ГАИ говорят, что не будут отвлекать экипажи от других задач для контроля транзитного трафика по Тульской.