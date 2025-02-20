Стало известно, когда начнется сезон электросамокатов в Новосибирске

Прокат электросамокатов начнет работу не раньше середины весны — так показывает опыт прошлых лет. Запуск возможен только после полного схода снега и стабилизации температуры выше нуля. В 2025 году, как и ранее, основным ориентиром станет апрель — именно к этому месяцу в регионе обычно исчезают гололёд и перепады температур.