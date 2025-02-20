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Posted 20 февраля, 05:38

Published 20 февраля, 05:38

Modified 20 февраля, 05:40

Updated 20 февраля, 05:40

Сезон начнется весной

Стало известно, когда начнется сезон электросамокатов в Новосибирске

20 февраля 2025, 05:38
Фото: atas.info. Сезон начнется весной
Жителям Новосибирска рассказали, когда начнется сезон проката электросамокатов в 2025 году.

Прокат электросамокатов начнет работу не раньше середины весны — так показывает опыт прошлых лет. Запуск возможен только после полного схода снега и стабилизации температуры выше нуля. В 2025 году, как и ранее, основным ориентиром станет апрель — именно к этому месяцу в регионе обычно исчезают гололёд и перепады температур.

Как рассказали Сиб.фм. представители МТС Юрент, компания активирует дополнительные меры контроля:

  • Блокировка для несовершеннолетних: доступ к аренде будет строго через верификацию МТС ID;

  • Штрафы до 100 тыс. рублей для пользователей, управляющих самокатом в состоянии опьянения;

  • Увеличение числа «скаутов», следящих за правильной парковкой;

  • Дежурство консультантов по безопасности в зонах повышенного спроса.

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В этом году компания планирует расширить зоны доступности, добавив точки возле вузов и бизнес-центров.

Что изменится для пользователей:

  • В приложении появится карта зон с ограничением скорости;

  • На ключевых маршрутах установят «умные» столбы для зарядки;

  • За повторные нарушения ПДД будут блокировать аккаунт на месяц.

Арендодатели подчеркивают: поздний старт сезона — не недостаток, а мера предосторожности. Гололёд и снег увеличивают риск аварий в несколько раз. Безопасностью ради раннего запуска жертвовать никто не готов. Как мы ранее писали, пользоваться электросамокатами при неблагоприятных условиях — запрещено. Они просто станут недоступными для аренды.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Сезон#Самокаты#Весна
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