Стало известно, когда начнется сезон электросамокатов в Новосибирске

Posted 20 февраля, 05:38
Published 20 февраля, 05:38
Modified 20 февраля, 05:40
Updated 20 февраля, 05:40
Прокат электросамокатов начнет работу не раньше середины весны — так показывает опыт прошлых лет. Запуск возможен только после полного схода снега и стабилизации температуры выше нуля. В 2025 году, как и ранее, основным ориентиром станет апрель — именно к этому месяцу в регионе обычно исчезают гололёд и перепады температур.
Как рассказали Сиб.фм. представители МТС Юрент, компания активирует дополнительные меры контроля:
Блокировка для несовершеннолетних: доступ к аренде будет строго через верификацию МТС ID;
Штрафы до 100 тыс. рублей для пользователей, управляющих самокатом в состоянии опьянения;
Увеличение числа «скаутов», следящих за правильной парковкой;
Дежурство консультантов по безопасности в зонах повышенного спроса.
В этом году компания планирует расширить зоны доступности, добавив точки возле вузов и бизнес-центров.
Что изменится для пользователей:
В приложении появится карта зон с ограничением скорости;
На ключевых маршрутах установят «умные» столбы для зарядки;
За повторные нарушения ПДД будут блокировать аккаунт на месяц.
Арендодатели подчеркивают: поздний старт сезона — не недостаток, а мера предосторожности. Гололёд и снег увеличивают риск аварий в несколько раз. Безопасностью ради раннего запуска жертвовать никто не готов. Как мы ранее писали, пользоваться электросамокатами при неблагоприятных условиях — запрещено. Они просто станут недоступными для аренды.