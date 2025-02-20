Стартовал приём заявок от ветеранов СВО на участие в проекте «Герои НовоСибири»

Первый этап программы обучения для ветеранов и участников специальной военной операции, стартовал в Новосибирской области, заявил губернатор Андрей Травников. Зарегистрироваться можно на платформе «Герои НовоСибири», которая была запущена сегодня. Соответствующие ссылки размещены на официальном сайте правительства Новосибирской области.



«Программа предназначена для проявления себя в народном хозяйстве тех участников СВО, которые чувствуют уверенность и желание работать руководителем различного уровня. Та самая новая элита, как очень верно назвал эту категорию Владимир Владимирович Путин. Мы хорошо помним историю, когда командиры, офицеры, участники Великой Отечественной войны становились и хорошими председателями колхозов, и руководителями предприятий, и первыми руководителями страны. И этот уникальный управленческий опыт, конечно же, правильно использовать и сегодня в нашей жизни», — подчеркнул глава региона.