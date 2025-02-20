Стартовал приём заявок от ветеранов СВО на участие в проекте «Герои НовоСибири»

Posted 20 февраля, 04:09
Published 20 февраля, 04:09
Modified 20 февраля, 04:11
Updated 20 февраля, 04:11
Первый этап программы обучения для ветеранов и участников специальной военной операции, стартовал в Новосибирской области, заявил губернатор Андрей Травников. Зарегистрироваться можно на платформе «Герои НовоСибири», которая была запущена сегодня. Соответствующие ссылки размещены на официальном сайте правительства Новосибирской области.
«Программа предназначена для проявления себя в народном хозяйстве тех участников СВО, которые чувствуют уверенность и желание работать руководителем различного уровня. Та самая новая элита, как очень верно назвал эту категорию Владимир Владимирович Путин. Мы хорошо помним историю, когда командиры, офицеры, участники Великой Отечественной войны становились и хорошими председателями колхозов, и руководителями предприятий, и первыми руководителями страны. И этот уникальный управленческий опыт, конечно же, правильно использовать и сегодня в нашей жизни», — подчеркнул глава региона.
После успешного прохождения этапа регистрации кандидат получает допуск к тестированию. Для тестирования будут использоваться инструменты оценки, аналогичные тем, которые применялись для участников программы «Время героев». Кандидаты, прошедшие тестирование, приглашаются на собеседование. В итоге конкурсного отбора будет сформирован перечень участников, которых зачислят на обучение по специальной программе «Герои НовоСибири». СИУ РАНХиГС станет основной образовательной площадкой для «Героев НовоСибири». Обучение будет проходить в виде профессиональной переподготовки в модульном формате очно, предполагаются и дистанционные занятия.
В рамках каждого модуля программы предусмотрены академический блок, направленный на формирование базовых знаний в сфере государственного и муниципального управления, экономики и финансов, менеджмента; коммуникативный блок, включающий тренинги по командообразованию; выезды в профильные органы; культурный и спортивный треки; стажировки; наставничество. ,
По словам губернатора, отбор в первый поток будет жестким, однако, принято решение о том, что те, кто не пройдет вступительные испытания, будут включены в региональный резерв. Их будут вовлекать в общественную и политическую жизнь. Те же, кто успешно закончат обучение, станут первыми претендентами на различные руководящие должности в органах власти, организациях, на предприятиях, подведомственных правительству и органам местного самоуправления.
Желающие принять участие в программе, при возникновении вопросов смогут получить консультацию в Едином контактном центре Новосибирской области — по номеру 110.
Напомним, что по поручению президента Владимира Путина с 2024-го года реализуется образовательная программа «Время Героев» для участников и ветеранов СВО. И в декабре прошлого года президент предложил расширить проект на все регионы.