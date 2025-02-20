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Posted 20 февраля, 06:13

Published 20 февраля, 06:13

Modified 20 февраля, 06:15

Updated 20 февраля, 06:15

Районы Новосибирска

Топ-5 лучших районов Новосибирска для проживания: переезжайте сюда немедленно

20 февраля 2025, 06:13
Фото: atas.info. Районы Новосибирска

Названы пять лучших районов Новосибирска

Жители Новосибирска составили рейтинг самых лучших районов для проживания: они оставляли плюсы и минусы каждых в сервисе 2ГИС.

Железнодорожный район

Первое место занял — Железнодорожный район, получивший 4,6 балла из 5 возможных. Его хвалят за удобное расположение, хорошую инфраструктуру и современные ЖК. Среди минусов местные жители выделяют маргинов, большое количество гастарбайтеров, грязь на улицах и малое количество зелени.

«Район просто супер»;
«Все прям шикарно»;
«Все здорово тут»;
«Район шикарный, очень красивый».
Фото: atas.info

Заельцовский район

Этот район получил 4,2 балла из 5. Еще в прошлом году новосибирцы оценивали его на 4,3 балла. Нравится горожанам он за парки, чистый воздух, комфорт и спокойствие. Некоторые сибиряки называют его деревней с большим числом частного сектора, также не всем нравится массовая вырубка деревьев.

«Реально хороший район»;
«Всё замечательно хорошенький райончик»;
«Очень приятно и спокойно»;
«Район чудесный»;
«Большой хороший район. Я восхищаюсь им. Я в нём живу»;
Фото: atas.info

Советский район

Район получил 4,2 балла из 5. В 2024 году он получал 3,7 звезды. Горожане нахваливают природу, тишину, озеленение и хорошие возможности для отдыха. Из минусов жители выделяют расстояние до центра города, плохие дороги и транспортную логистику.

«Очень любим это место. Живописно»;
«Отличный район! Много красивого леса! Стоят новые дома. Академгородок просто идеальный!»;
«Район просто идеальный для меня»;
«Район прекрасный. Академгородок так вообще лучший»;
«Лучший район города, самый зеленый, тихий и приятный».
Фото: atas.info

Первомайский район

Этот район за год по рейтингу обогнал Центральный. Он получил 4,1 баллов, вместо 3,9 (по сравнению с прошлым годом). Местные жители оценивают хорошие дороги и удобный транспорт. Не нравится горожанам здесь контингент.

«Район Первомайский красивый»;
«Первомайка огонь!»;
«Лучший район. Хоть и нет всяких там ресторанов. киношек…и до центра далеко. НО ОН ЛУЧШИЙ»;
«Замечательный живописный район».
Фото: atas.info

Центральный район

Район в 2025 году оценили на 3,9 баллов из 5. В 2024 году он получал оценку 4. Среди плюсов тут выделяют развитость и доступность всего. Из отрицательных черт района называют шум, пыль, мусор, старую застройку и пробки.

«Прекрасный центральный район города!»;
«Рекомендую!»;
«Лучший и самый красивый район в Новосибирске»;
«Район отличный, рядом много новых домов и кафе»;
«Настоящий Новосибирск, который мы заслужили…».
Фото: atas.info

Ранее мы назвали топ-5 регионов с самым большим числом новостроек. Новосибирск вошел в число лидеров.

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