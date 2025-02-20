Топ-5 лучших районов Новосибирска для проживания: переезжайте сюда немедленно

Этот район получил 4,2 балла из 5. Еще в прошлом году новосибирцы оценивали его на 4,3 балла. Нравится горожанам он за парки, чистый воздух, комфорт и спокойствие. Некоторые сибиряки называют его деревней с большим числом частного сектора, также не всем нравится массовая вырубка деревьев.