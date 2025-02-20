atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля, 14:34

Published 20 февраля, 14:34

Modified 20 февраля, 14:36

Updated 20 февраля, 14:36

Более 2000 детей появилось в НСО в январе

Тренд на смену имени появился в Новосибирской области

20 февраля 2025, 14:34
Фото: 1MI. Более 2000 детей появилось в НСО в январе

Жители Новосибирской области стали чаще менять имя

За минувший год было подано более 3000 заявлений на смену имени, фамилии или отчества, сообщает региональное Управление по делам ЗАГС.

Как сообщили сотрудники ЗАГСа, количество заявлений на смену имени в 2024 году увеличилось на 15% по сравнению с 2023 годом. Точно неизвестно, с чем связано происходящее.

Напомним, недавно в Госдуме заинтересовались проблемой странных имен для детей. Депутаты предложили создать перечень приемлемых имен. По словам авторов законопроекта, это поможет защитить детей от буллинга в будущем.

Некоторые новосибирцы меняют имя при более счастливых обстоятельствах — в День влюбленных 14 февраля свои отношения пожелали узаконить почти 200 пар.

Тем временем в Новосибирске популярность набирают необычные имена для новорожденных. Отметим, что в январе 2025 в Новосибирской области на свет появилось более 2000 детей.

Иноземное имя девочки набирает популярность в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Как только додумались: названы самые странные имена детей в Новосибирской областиСтало известно, насколько увеличилось число разводов в Новосибирской областиИноземное имя для мальчика набирает популярность в Новосибирской области
#София Самарина#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Россия#Семья#Загс
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика