Тренд на смену имени появился в Новосибирской области

Posted 20 февраля, 14:34
Published 20 февраля, 14:34
Modified 20 февраля, 14:36
Updated 20 февраля, 14:36
Как сообщили сотрудники ЗАГСа, количество заявлений на смену имени в 2024 году увеличилось на 15% по сравнению с 2023 годом. Точно неизвестно, с чем связано происходящее.
Напомним, недавно в Госдуме заинтересовались проблемой странных имен для детей. Депутаты предложили создать перечень приемлемых имен. По словам авторов законопроекта, это поможет защитить детей от буллинга в будущем.
Некоторые новосибирцы меняют имя при более счастливых обстоятельствах — в День влюбленных 14 февраля свои отношения пожелали узаконить почти 200 пар.
Тем временем в Новосибирске популярность набирают необычные имена для новорожденных. Отметим, что в январе 2025 в Новосибирской области на свет появилось более 2000 детей.