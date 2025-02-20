В Москве можно заработать в среднем 204,7 тыс руб в месяц на посуточной сдаче квартир

Примечательно, что столица стоит на втором месте среди городов-миллионников с самой дорогой посуточной арендой жилья, уступая Санкт-Петербургу, где можно заработать на сдаче квартиры в среднем 217,6 тысячи рублей в месяц. Следом за Москвой находится Нижний Новгород, здесь заработок от посуточной сдачи может составить около 140,6 тысячи рублей в месяц, уточнили аналитики.