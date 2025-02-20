В Новосибирске конкуренты расстреляли бизнесмена, вломившись в квартиру

Все произошло в конце 2024 года. Неизвестный ворвался в квартиру, где были несколько человек. Предполагается, что он сразу же открыл стрельбу по 26-летнему новосибирцу, который пострадал. Затем злоумышленник мог связать всех присутствующих граждан и похитить их имущество на сумму в 350 тыс. руб.