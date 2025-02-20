В Новосибирске конкуренты расстреляли бизнесмена, вломившись в квартиру

Posted 20 февраля, 07:02
Published 20 февраля, 07:02
Modified 20 февраля, 07:04
Updated 20 февраля, 07:04
Все произошло в конце 2024 года. Неизвестный ворвался в квартиру, где были несколько человек. Предполагается, что он сразу же открыл стрельбу по 26-летнему новосибирцу, который пострадал. Затем злоумышленник мог связать всех присутствующих граждан и похитить их имущество на сумму в 350 тыс. руб.
Разбойное нападение мог сделать житель другого региона — Уфы. Полиция рассказала, что тот якобы скрылся с подельником: также в деле фигурантом проходит сибиряк, который дал наводку на местонахождение конкурентов по бизнесу.
Все подозреваемые задержаны. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ. Всех причастных арестовали. Сейчас правоохранители продолжают расследование. Житель Новосибирска организовал нелегальную оружейную мастерскую.