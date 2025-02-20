В Новосибирске оправданная уборщица требует 7 млн за полтора года в СИЗО

Сумка принадлежала бизнесмену Владиславу Лисивцеву. Он утверждал, что деньги получил от продажи машины и квартиры. Позже выяснилось, что мужчина имеет долги на сумму около 7 миллионов и недавно объявил себя банкротом. Полиции предстоит выяснить, были ли деньги на самом деле. В отношении бизнесмена могут возбудить уголовное дело за дачу заведомо ложных показаний.