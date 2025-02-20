В Новосибирске оправданная уборщица требует 7 млн за полтора года в СИЗО

Posted 20 февраля, 12:47
Published 20 февраля, 12:47
Modified 20 февраля, 12:49
Updated 20 февраля, 12:49
Айнагуль Борбуева — гражданка Киргизии, работающая уборщицей в Новосибирске. В ноябре 2021 года Айнагуль нашла на улице сумку для ноутбука и отнесла ее в подсобку на работу. Позже она была задержана полицией — владелец сумки заявил, что в ней якобы лежали 7 миллионов рублей наличными.
Женщина находилась под следствием 1 год и 6 месяцев. В итоге суд признал, что денег в сумке не было. Айнагуль подала иск к Министерству финансов РФ с требованием компенсации. Она требует 7 миллионов рублей. Об этом Борбуева рассказала «КП Новосибирск».
Сумка принадлежала бизнесмену Владиславу Лисивцеву. Он утверждал, что деньги получил от продажи машины и квартиры. Позже выяснилось, что мужчина имеет долги на сумму около 7 миллионов и недавно объявил себя банкротом. Полиции предстоит выяснить, были ли деньги на самом деле. В отношении бизнесмена могут возбудить уголовное дело за дачу заведомо ложных показаний.
Ранее в Новосибирске вынесли приговор женщине, которая облила своего супруга кислотой и лишила его зрения.