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Posted 20 февраля, 12:47

Published 20 февраля, 12:47

Modified 20 февраля, 12:49

Updated 20 февраля, 12:49

Суд оправдал женщину

В Новосибирске оправданная уборщица требует 7 млн за полтора года в СИЗО

20 февраля 2025, 12:47
Фото: 1MI. Суд оправдал женщину
Женщина провела в СИЗО 1,5 года по обвинению в краже, которой не совершала. Теперь она намерена взыскать компенсацию за незаконное преследование и арест.

Айнагуль Борбуева — гражданка Киргизии, работающая уборщицей в Новосибирске. В ноябре 2021 года Айнагуль нашла на улице сумку для ноутбука и отнесла ее в подсобку на работу. Позже она была задержана полицией — владелец сумки заявил, что в ней якобы лежали 7 миллионов рублей наличными.

Женщина находилась под следствием 1 год и 6 месяцев. В итоге суд признал, что денег в сумке не было. Айнагуль подала иск к Министерству финансов РФ с требованием компенсации. Она требует 7 миллионов рублей. Об этом Борбуева рассказала «КП Новосибирск».

Сумка принадлежала бизнесмену Владиславу Лисивцеву. Он утверждал, что деньги получил от продажи машины и квартиры. Позже выяснилось, что мужчина имеет долги на сумму около 7 миллионов и недавно объявил себя банкротом. Полиции предстоит выяснить, были ли деньги на самом деле. В отношении бизнесмена могут возбудить уголовное дело за дачу заведомо ложных показаний.

Ранее в Новосибирске вынесли приговор женщине, которая облила своего супруга кислотой и лишила его зрения.

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