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Posted 20 февраля, 08:38

Published 20 февраля, 08:38

Modified 20 февраля, 08:40

Updated 20 февраля, 08:40

Возбуждено дело

В Новосибирске задержали налоговика и посредницу за взятку в 30 млн рублей

20 февраля 2025, 08:38
Фото: 1MI. Возбуждено дело
Коррупционный скандал в Новосибирске: налоговик и посредница задержаны за многомиллионные взятки, о чем сообщили в СКР.

Следственный комитет РФ по Новосибирской области инициировал уголовное преследование в отношении сотрудника региональной налоговой службы и местной жительницы. Фигурантам вменяют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и посредничество в коррупционной схеме (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

По версии следствия, заместитель руководителя отдела налоговой инспекции, используя служебное положение, требовал деньги у предпринимателя. В обмен он обещал снизить финансовые последствия выездной проверки компании. Для передачи средств чиновник привлёк посредницу, которая стала ключевым связующим звеном в схеме.

Предполагается, что в августе 2023 года налоговик через сообщницу получил от бизнесмена 1 млн рублей за «корректировку» результатов проверки. В июле 2024 года посредница присвоила ещё 4 млн рублей, предназначавшихся чиновнику. В феврале 2025 года при попытке получить 30 млн рублей женщину задержали с поличным сотрудники УФСБ.

Сотрудницу уже заключили под стражу, а в отношении налоговика подано ходатайство об избрании аналогичной меры. Обоим предъявлены обвинения. Также в Новосибирске арестовали директора АО «САХ» Александра Южакова.

Фото: СУ СК по НСО
Экс-налоговик Новосибирска предстанет перед судом за взятки
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Уголовное дело#Арест#Взятка#Налоговая
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