В Новосибирске задержали налоговика и посредницу за взятку в 30 млн рублей

Предполагается, что в августе 2023 года налоговик через сообщницу получил от бизнесмена 1 млн рублей за «корректировку» результатов проверки. В июле 2024 года посредница присвоила ещё 4 млн рублей, предназначавшихся чиновнику. В феврале 2025 года при попытке получить 30 млн рублей женщину задержали с поличным сотрудники УФСБ.