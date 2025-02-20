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Posted 20 февраля, 02:21

Published 20 февраля, 02:21

Modified 20 февраля, 02:23

Updated 20 февраля, 02:23

Женщина скончалась

В Новосибирской области под суд пойдут браконьеры, случайно убившие женщину

20 февраля 2025, 02:21
Фото: 1MI. Женщина скончалась
В Новосибирской области будут судить возможных браконьеров, которые случайно могли убить женщину, о чем сообщили в прокуратуре и СКР.

Трагедия случилась в ноябре прошлого года на территории Барабинского района. Трое мужчин отправились охотиться, на что не имели никаких разрешающих документов.

Предполагается, что они застрелили двух косуль, тем самым причинив ущерб Минприроде. Животных они выслеживали через тепловизионное устройство.

По версии следствия, один из обвиняемых заметил движение в кустах и произвел два выстрела — он подумал, что там зверь. Однако выстрел достался женщине. От ранения она скончалась в больнице.

Трех фигурантов обвинили по разным статьям, в зависимости каждого от роли участия (причинение смерти по неосторожности — ч. 1 ст. 109 УК РФ и незаконной охоте — ч. 2 ст. 258 УК РФ). Их дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Убийство#Уголовное дело#Охота#Барабинск#18+
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