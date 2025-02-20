В Новосибирской области под суд пойдут браконьеры, случайно убившие женщину

Posted 20 февраля, 02:21
Published 20 февраля, 02:21
Modified 20 февраля, 02:23
Updated 20 февраля, 02:23
Трагедия случилась в ноябре прошлого года на территории Барабинского района. Трое мужчин отправились охотиться, на что не имели никаких разрешающих документов.
Предполагается, что они застрелили двух косуль, тем самым причинив ущерб Минприроде. Животных они выслеживали через тепловизионное устройство.
По версии следствия, один из обвиняемых заметил движение в кустах и произвел два выстрела — он подумал, что там зверь. Однако выстрел достался женщине. От ранения она скончалась в больнице.
Трех фигурантов обвинили по разным статьям, в зависимости каждого от роли участия (причинение смерти по неосторожности — ч. 1 ст. 109 УК РФ и незаконной охоте — ч. 2 ст. 258 УК РФ). Их дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.