В Новосибирской области проверят ДТП с участием автобуса и трактора

Posted 20 февраля, 13:25
Published 20 февраля, 13:25
Modified 20 февраля, 13:27
Updated 20 февраля, 13:27
В результате столкновения автобуса и трактора «Беларусь» в Искитимском районе пострадали несколько человек. Как сообщается, на данный момент их жизни и здоровью ничего не угрожает.
На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ. Оба водителя не имели признаков опьянения. Следствие проверит инцидент по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров.
Ранее в том же районе под колесами грузовика погиб водитель ВАЗа.