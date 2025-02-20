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Posted 20 февраля, 13:25

Published 20 февраля, 13:25

Modified 20 февраля, 13:27

Updated 20 февраля, 13:27

В Новосибирской области проверят ДТП с участием автобуса и трактора

В Новосибирской области проверят ДТП с участием автобуса и трактора

20 февраля 2025, 13:25
Фото: Изображение Midjourney.
20 февраля сообщалось о столкновении рейсового автобуса и трактора в Искитиме — Следственный комитет проверит инцидент.

В результате столкновения автобуса и трактора «Беларусь» в Искитимском районе пострадали несколько человек. Как сообщается, на данный момент их жизни и здоровью ничего не угрожает.

На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ. Оба водителя не имели признаков опьянения. Следствие проверит инцидент по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров.

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#София Самарина#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП
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