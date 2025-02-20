Жители Новосибирска смогут официально запретить себе брать кредиты

Posted 20 февраля, 01:49
Published 20 февраля, 01:49
Modified 20 февраля, 01:51
Updated 20 февраля, 01:51
С 1 марта в России вступает в силу закон, который позволяет запретить гражданам оформлять кредиты. Речь идет о самозапрете. Каждый сможет оформить его на «Госуслугах» или отделениях МФЦ.
Распространяется это на все потребительские кредиты и займы. При проверке, ограничение на выдачу отобразится в кредитной истории. Тогда банки и микрофинансовые организации обязаны отказать в выдаче денежных средств в долг.
Однако данный запрет не распространяется на ипотеку, кредит на автомобиль и образование. Если же потребитель передумает и решит отменить запрет, то снимут его лишь через два дня. Данный способ поможет не нарваться на уловки мошенников. Дроппер выплатил обманутому мошенниками новосибирскому пенсионеру 350 тысяч.