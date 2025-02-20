Жители Новосибирска смогут официально запретить себе брать кредиты

Однако данный запрет не распространяется на ипотеку, кредит на автомобиль и образование. Если же потребитель передумает и решит отменить запрет, то снимут его лишь через два дня. Данный способ поможет не нарваться на уловки мошенников. Дроппер выплатил обманутому мошенниками новосибирскому пенсионеру 350 тысяч.