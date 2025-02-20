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Posted 20 февраля, 01:49

Published 20 февраля, 01:49

Modified 20 февраля, 01:51

Updated 20 февраля, 01:51

Кредит не дадут

Жители Новосибирска смогут официально запретить себе брать кредиты

20 февраля 2025, 01:49
Фото: 1MI. Кредит не дадут
Жители Новосибирской области могут запретить брать кредиты сами себе, о чем сообщили представители «Госуслуг».

С 1 марта в России вступает в силу закон, который позволяет запретить гражданам оформлять кредиты. Речь идет о самозапрете. Каждый сможет оформить его на «Госуслугах» или отделениях МФЦ.

Распространяется это на все потребительские кредиты и займы. При проверке, ограничение на выдачу отобразится в кредитной истории. Тогда банки и микрофинансовые организации обязаны отказать в выдаче денежных средств в долг.

Однако данный запрет не распространяется на ипотеку, кредит на автомобиль и образование. Если же потребитель передумает и решит отменить запрет, то снимут его лишь через два дня. Данный способ поможет не нарваться на уловки мошенников. Дроппер выплатил обманутому мошенниками новосибирскому пенсионеру 350 тысяч.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Госуслуги#Запрет#Деньги#Мошенники#Кредит#МФЦ
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