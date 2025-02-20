Зрительские фойе в новосибирском театре «Глобус» отремонтируют за 61 млн рублей

Posted 20 февраля, 06:05
Published 20 февраля, 06:05
Modified 20 февраля, 06:07
Updated 20 февраля, 06:07
Государственный академический молодежный театр «Глобус» объявил электронный аукцион на капитальный ремонт верхнего и нижнего фойе. Начальная стоимость контракта составляет 61,3 млн рублей. Победитель тендера должен будет демонтировать все двери и ограждения лестничных маршей с установкой новых, покрасить потолки и отделать стены мелкозернистыми декоративными покрытиями. Затем стены будут облицованы «щитами-картинами из древесностружечных плит».
Будет заменена вся электрика, реконструированы системы освещения и отопления, установлена специальная платформа для подъема маломобильных зрителей на второй ярус фойе.
Так же в рамках контракта планируется ремонт и покраска декоративного панно «Кораблик», следует из конкурсных материалов, размещенных на сайте госзакупок.
Ремонт должен начаться в середине апреля текущего года, все работы должны быть завершены в срок до 1 декабря 2026 года.
Ранее театр провел масштабную реконструкцию и благоустройство прилегающей территории.