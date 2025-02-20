Зрительские фойе в новосибирском театре «Глобус» отремонтируют за 61 млн рублей

Государственный академический молодежный театр «Глобус» объявил электронный аукцион на капитальный ремонт верхнего и нижнего фойе. Начальная стоимость контракта составляет 61,3 млн рублей. Победитель тендера должен будет демонтировать все двери и ограждения лестничных маршей с установкой новых, покрасить потолки и отделать стены мелкозернистыми декоративными покрытиями. Затем стены будут облицованы «щитами-картинами из древесностружечных плит».