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Posted 20 февраля, 06:05

Published 20 февраля, 06:05

Modified 20 февраля, 06:07

Updated 20 февраля, 06:07

Ранее «Глобус» проводил реконструкцию прилегающей территории

Зрительские фойе в новосибирском театре «Глобус» отремонтируют за 61 млн рублей

20 февраля 2025, 06:05
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Ранее «Глобус» проводил реконструкцию прилегающей территории
Молодежный театр запланировал масштабное обновление, следует из материалов сайта госзакупок.

Государственный академический молодежный театр «Глобус» объявил электронный аукцион на капитальный ремонт верхнего и нижнего фойе. Начальная стоимость контракта составляет 61,3 млн рублей. Победитель тендера должен будет демонтировать все двери и ограждения лестничных маршей с установкой новых, покрасить потолки и отделать стены мелкозернистыми декоративными покрытиями. Затем стены будут облицованы «щитами-картинами из древесностружечных плит».

Будет заменена вся электрика, реконструированы системы освещения и отопления, установлена специальная платформа для подъема маломобильных зрителей на второй ярус фойе.

Так же в рамках контракта планируется ремонт и покраска декоративного панно «Кораблик», следует из конкурсных материалов, размещенных на сайте госзакупок.

Ремонт должен начаться в середине апреля текущего года, все работы должны быть завершены в срок до 1 декабря 2026 года.

Ранее театр провел масштабную реконструкцию и благоустройство прилегающей территории.

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