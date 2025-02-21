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Posted 21 февраля, 06:59

Published 21 февраля, 06:59

Modified 21 февраля, 07:01

Updated 21 февраля, 07:01

Весна в Новосибирске

Аномальный феномен: на Новосибирск в марте обрушатся морозы до -35 градусов

21 февраля 2025, 06:59
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Весна в Новосибирске

На Новосибирскую область в марте обрушатся аномальные морозы до -35 градусов

Весна 2025 года обещает стать одной из самых нестандартных за последние полтора века. По прогнозам климатологов, жителей Новосибирска и других сибирских регионов ожидают резкие перепады температур.

Март принесёт экстремальные холода, а в апреле установится аномальное тепло. Специалист в области климатологии Алексей Непомнящих в разговоре с Сиб.фм отметил, что динамика весенней погоды в этом году будет отличаться от привычных сценариев. По его словам, на территорию России продолжат поступать тёплые воздушные массы с Атлантики, что спровоцирует повышение средних температур по стране на 1,4°C относительно нормы. Однако, в Сибири март окажется исключительно морозным — в некоторых удалённых районах Новосибирской области ночные температуры могут опуститься до -35°C, что является крайне редким явлением для этого времени года.

В то же время апрель в регионе будет значительно теплее, чем обычно, аналогичная ситуация ожидается в Красноярске, Омске, Уфе и Казани. В целом, весна 2025 года покажет температурные рекорды не только в Сибири, но и в центральных и южных регионах России. Так, по прогнозам, наиболее заметное превышение температурных норм зафиксируют в Санкт-Петербурге, Волгограде, Нижнем Новгороде, Воронеже и Самаре, где воздух может прогреться на 1,5–1,8°C выше среднестатистических значений.

Климатологи также прогнозируют восстановление уровня осадков после засушливой весны 2024 года, когда большая часть крупных городов России страдала от недостатка влаги. Возвращение к привычному количеству осадков положительно скажется на экосистемах и сельском хозяйстве, однако неожиданное весеннее тепло может привести к более раннему началу цветения растений. В связи с этим эксперты предупреждают, что сезон аллергии на пыльцу может стартовать раньше, чем обычно, и советуют жителям готовиться к нему заблаговременно.

Аномально теплая весна ожидается в Новосибирской области
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