Аномальный феномен: на Новосибирск в марте обрушатся морозы до -35 градусов

Март принесёт экстремальные холода, а в апреле установится аномальное тепло. Специалист в области климатологии Алексей Непомнящих в разговоре с Сиб.фм отметил, что динамика весенней погоды в этом году будет отличаться от привычных сценариев. По его словам, на территорию России продолжат поступать тёплые воздушные массы с Атлантики, что спровоцирует повышение средних температур по стране на 1,4°C относительно нормы. Однако, в Сибири март окажется исключительно морозным — в некоторых удалённых районах Новосибирской области ночные температуры могут опуститься до -35°C, что является крайне редким явлением для этого времени года.