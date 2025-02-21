Бастрыкин потребовал разобраться в ДТП с автобусом и трактором под Новосибирском

Posted 21 февраля, 03:00
Published 21 февраля, 03:00
Modified 21 февраля, 03:02
Updated 21 февраля, 03:02
Происшествие произошло 20 февраля в Искитимском районе. Автобус с пассажирами разбился в ДТП, врезавшись в трактор, а затем в световую опору. В общественном транспорте пострадали двое людей: их доставили в больницу для обследования.
Следователи начали проверку из-за оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности здоровью граждан. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад с результатами расследования.
Ранее новосибирская банда мошенников получила больше 4 млн на автоподставах. Они совершили 13 преступлений со страховыми выплатами. Теперь их дело рассмотрит суд.