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Posted 21 февраля, 03:00

Published 21 февраля, 03:00

Modified 21 февраля, 03:02

Updated 21 февраля, 03:02

Пассажиры пострадали

Бастрыкин потребовал разобраться в ДТП с автобусом и трактором под Новосибирском

21 февраля 2025, 03:00
Фото: 1MI. Пассажиры пострадали
В Новосибирской области автобус попал в ДТП: в нем потребовал разобраться глава СКР, информировали в ведомстве.

Происшествие произошло 20 февраля в Искитимском районе. Автобус с пассажирами разбился в ДТП, врезавшись в трактор, а затем в световую опору. В общественном транспорте пострадали двое людей: их доставили в больницу для обследования.

Следователи начали проверку из-за оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности здоровью граждан. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад с результатами расследования.

Фото: ГАИ

Ранее новосибирская банда мошенников получила больше 4 млн на автоподставах. Они совершили 13 преступлений со страховыми выплатами. Теперь их дело рассмотрит суд.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Александр Бастрыкин#Искитимский район
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