Бастрыкин потребовал возбудить дело после избиения школьника в Новосибирске

Posted 21 февраля, 03:49
Published 21 февраля, 03:49
Modified 21 февраля, 03:51
Updated 21 февраля, 03:51
Все произошло в одной из новосибирских школ. Как рассказала мать пострадавшего, ее сына-семиклассника избили подростки. Мальчик получил серьезные травмы после зверского нападения и сейчас лечится в больнице.
Компания несовершеннолетних якобы держит в страхе все образовательное учреждение, а жалобы на них ни к чему не приводят. После резонанса, следователи начали проверку. Председатель центрального СКР потребовал возбудить дело по данному факту.
Ранее стал известен график школьных каникул. Они начнутся в конце первого месяца весны, а затем только летом.