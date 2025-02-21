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Posted 21 февраля, 03:49

Published 21 февраля, 03:49

Modified 21 февраля, 03:51

Updated 21 февраля, 03:51

Дети избили ребенка

Бастрыкин потребовал возбудить дело после избиения школьника в Новосибирске

21 февраля 2025, 03:49
Фото: Изображение Midjourney. Дети избили ребенка
В Новосибирске школьника избили подростки: инцидентом заинтересован глава СКР.

Все произошло в одной из новосибирских школ. Как рассказала мать пострадавшего, ее сына-семиклассника избили подростки. Мальчик получил серьезные травмы после зверского нападения и сейчас лечится в больнице.

Компания несовершеннолетних якобы держит в страхе все образовательное учреждение, а жалобы на них ни к чему не приводят. После резонанса, следователи начали проверку. Председатель центрального СКР потребовал возбудить дело по данному факту.

Ранее стал известен график школьных каникул. Они начнутся в конце первого месяца весны, а затем только летом.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Школа#Школьники#Уголовное дело#Нападение#Александр Бастрыкин
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