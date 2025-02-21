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Posted 21 февраля, 09:07

Published 21 февраля, 09:07

Modified 21 февраля, 09:11

Updated 21 февраля, 09:11

Какие есть традиции

Что категорически запрещено делать в Мясопустную родительскую субботу

21 февраля 2025, 09:07
Фото: 1MI. Какие есть традиции

Верующим жителям Новосибирска назвали запреты в Мясопустную родительскую субботу

Духовная подготовка к Масленице: протоирей из Новосибирска назвал традиции Мясопустной субботы.

В преддверии масленичных гуляний православные верующие Новосибирска обращаются к значимому событию церковного календаря — Вселенской Мясопустной родительской субботе, которая в 2025 году выпала на 22 февраля. Протоиерей Дмитрий Бабкин, клирик Каинской епархии, в беседе с «АиФ-Новосибирск» раскрыл смысл этого дня и связанные с ним ограничения.

Отец Дмитрий подчеркивает, что суббота перед Масленицей посвящена молитвенному поминовению усопших. Это время, когда мы задумываемся о бренности земного пути и готовимся к встрече Вечности. Молитвы в храмах возносят не только за близких, но и за всех, кто отошел в мир иной, особенно за тех, чьи имена стерлись из памяти потомков.

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Особенность Мясопустной субботы — начало перехода к преддверию Великого поста. С 22 февраля верующие постепенно сокращают потребление мясных блюд, однако полный отказ от них наступает лишь с началом Сырной седмицы (Масленицы). На этой неделе под запрет уже попадают мясо и продукты его переработки, но разрешены рыба, молочная продукция (сыр, сметана) и традиционные масленичные блины.

Как отметил протоиерей Бабкин, Мясопустная суббота служит духовным мостом между зимними праздниками и подготовкой к Пасхе. Отказ от мяса — не просто гастрономическая традиция., а знак нашего стремления к умеренности, напоминание о том, что телесные ограничения помогают сосредоточиться на молитве и покаянии.

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Важно знать:

  • В 2024 году Масленица начинается 24 февраля и продлится до 1 марта.

  • Вселенская суббота — единственный день в году, когда в храмах совершаются заупокойные службы за всех крещеных христиан, включая тех, чьи жизни унесли войны, катастрофы или стихийные бедствия.

  • Традиция поминовения восходит к раннехристианским временам, символизируя единство живых и усопших перед лицом Вечности.

Таким образом, Мясопустная родительская суббота объединяет в себе память о предках, духовное очищение и подготовку к одному из самых ярких праздников русского календаря — Масленице.

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