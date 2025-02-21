Что категорически запрещено делать в Мясопустную родительскую субботу

Отец Дмитрий подчеркивает, что суббота перед Масленицей посвящена молитвенному поминовению усопших. Это время, когда мы задумываемся о бренности земного пути и готовимся к встрече Вечности. Молитвы в храмах возносят не только за близких, но и за всех, кто отошел в мир иной, особенно за тех, чьи имена стерлись из памяти потомков.