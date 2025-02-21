Что категорически запрещено делать в Мясопустную родительскую субботу

Posted 21 февраля, 09:07
Published 21 февраля, 09:07
Modified 21 февраля, 09:11
Updated 21 февраля, 09:11
В преддверии масленичных гуляний православные верующие Новосибирска обращаются к значимому событию церковного календаря — Вселенской Мясопустной родительской субботе, которая в 2025 году выпала на 22 февраля. Протоиерей Дмитрий Бабкин, клирик Каинской епархии, в беседе с «АиФ-Новосибирск» раскрыл смысл этого дня и связанные с ним ограничения.
Отец Дмитрий подчеркивает, что суббота перед Масленицей посвящена молитвенному поминовению усопших. Это время, когда мы задумываемся о бренности земного пути и готовимся к встрече Вечности. Молитвы в храмах возносят не только за близких, но и за всех, кто отошел в мир иной, особенно за тех, чьи имена стерлись из памяти потомков.
Особенность Мясопустной субботы — начало перехода к преддверию Великого поста. С 22 февраля верующие постепенно сокращают потребление мясных блюд, однако полный отказ от них наступает лишь с началом Сырной седмицы (Масленицы). На этой неделе под запрет уже попадают мясо и продукты его переработки, но разрешены рыба, молочная продукция (сыр, сметана) и традиционные масленичные блины.
Как отметил протоиерей Бабкин, Мясопустная суббота служит духовным мостом между зимними праздниками и подготовкой к Пасхе. Отказ от мяса — не просто гастрономическая традиция., а знак нашего стремления к умеренности, напоминание о том, что телесные ограничения помогают сосредоточиться на молитве и покаянии.
Важно знать:
В 2024 году Масленица начинается 24 февраля и продлится до 1 марта.
Вселенская суббота — единственный день в году, когда в храмах совершаются заупокойные службы за всех крещеных христиан, включая тех, чьи жизни унесли войны, катастрофы или стихийные бедствия.
Традиция поминовения восходит к раннехристианским временам, символизируя единство живых и усопших перед лицом Вечности.
Таким образом, Мясопустная родительская суббота объединяет в себе память о предках, духовное очищение и подготовку к одному из самых ярких праздников русского календаря — Масленице.