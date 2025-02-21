Дети-мигранты подвергаются буллингу в школе — что говорят психологи

Posted 21 февраля, 05:37
Published 21 февраля, 05:37
Modified 21 февраля, 05:39
Updated 21 февраля, 05:39
В Новосибирске специалисты в области психологии затронули важную тему — сложности адаптации детей-мигрантов в российских школах. Исследователи из НГПУ провели масштабный опрос учеников средних классов и выявили основные проблемы, с которыми сталкиваются ребята, для которых русский язык не является родным.
В исследовании приняли участие более 4000 школьников 5-9 классов из 14 учебных заведений города. Как отметили авторы работы, результаты демонстрируют интересные тенденции: уровень адаптации детей во многом зависит от национального состава школы и подготовки педагогов к работе с инофонами [дети, котрые отличаются от окружающих языком или мировоззрением].
Психологи заметили, что в школах, где учащихся-инофонов больше, преподаватели имеют больше опыта их интеграции, сами же дети также чувствуют себя увереннее во время учебы. Об этом рассказала декан факультета психологии НГПУ Ольга Андронникова, ее слова приводит VN.ru.
Однако в учебных заведениях, где процент таких учеников невысок, ситуация обстоит иначе. В этих школах дети-мигранты испытывают больше трудностей, связанных с языковым барьером, стрессом и тревожностью. Некоторым ученикам сложно адаптироваться к учебному процессу и налаживать коммуникацию с одноклассниками. Это может усугубляться тем, что не все учителя обладают достаточной подготовкой для работы с такими школьниками.
По словам психолога Марины Кошеновой, одной из ключевых мер, способных помочь детям-инофонам, является введение специализированных курсов по изучению русского языка как иностранного. Помимо этого, важно развивать дополнительные программы социализации, которые помогут детям чувствовать себя комфортнее в новой среде.