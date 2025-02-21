Дети-мигранты подвергаются буллингу в школе — что говорят психологи

Однако в учебных заведениях, где процент таких учеников невысок, ситуация обстоит иначе. В этих школах дети-мигранты испытывают больше трудностей, связанных с языковым барьером, стрессом и тревожностью. Некоторым ученикам сложно адаптироваться к учебному процессу и налаживать коммуникацию с одноклассниками. Это может усугубляться тем, что не все учителя обладают достаточной подготовкой для работы с такими школьниками.