atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 05:37

Published 21 февраля, 05:37

Modified 21 февраля, 05:39

Updated 21 февраля, 05:39

Ученик идет в школу

Дети-мигранты подвергаются буллингу в школе — что говорят психологи

21 февраля 2025, 05:37
Фото: 1MI. Ученик идет в школу

В Новосибирске психологи обсудили проблему буллинга среди детей-мигрантов

Исследователи из НГПУ провели масштабный опрос учеников средних классов и выявили основные проблемы, с которыми сталкиваются ребята, для которых русский язык не является родным.

В Новосибирске специалисты в области психологии затронули важную тему — сложности адаптации детей-мигрантов в российских школах. Исследователи из НГПУ провели масштабный опрос учеников средних классов и выявили основные проблемы, с которыми сталкиваются ребята, для которых русский язык не является родным.

В исследовании приняли участие более 4000 школьников 5-9 классов из 14 учебных заведений города. Как отметили авторы работы, результаты демонстрируют интересные тенденции: уровень адаптации детей во многом зависит от национального состава школы и подготовки педагогов к работе с инофонами [дети, котрые отличаются от окружающих языком или мировоззрением].

Психологи заметили, что в школах, где учащихся-инофонов больше, преподаватели имеют больше опыта их интеграции, сами же дети также чувствуют себя увереннее во время учебы. Об этом рассказала декан факультета психологии НГПУ Ольга Андронникова, ее слова приводит VN.ru.

Однако в учебных заведениях, где процент таких учеников невысок, ситуация обстоит иначе. В этих школах дети-мигранты испытывают больше трудностей, связанных с языковым барьером, стрессом и тревожностью. Некоторым ученикам сложно адаптироваться к учебному процессу и налаживать коммуникацию с одноклассниками. Это может усугубляться тем, что не все учителя обладают достаточной подготовкой для работы с такими школьниками.

По словам психолога Марины Кошеновой, одной из ключевых мер, способных помочь детям-инофонам, является введение специализированных курсов по изучению русского языка как иностранного. Помимо этого, важно развивать дополнительные программы социализации, которые помогут детям чувствовать себя комфортнее в новой среде.

В школах Новосибирска стало больше детей с ОВЗ
Узнать подробнее
Читайте также:
Активную борьбу с буллингом в школах начнут в НовосибирскеВ Новосибирске выпускник почти год судится за оценки по ЕГЭ«Схватила за шкирку, замахнулась рукой»: в Новосибирске учитель ударила пятиклассника
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Дети#Школа#Россия#Мигрант#Буллинг#Соцопрос#Психология
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика