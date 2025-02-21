Экс-главе новосибирского ЖКХ изменили меру пресечения

Posted 21 февраля, 01:50
Published 21 февраля, 01:50
Modified 21 февраля, 01:52
Updated 21 февраля, 01:52
Суд в Новосибирске удовлетворил ходатайство защиты Дениса Архипова, бывшего министра ЖКХ и энергетики региона, смягчив меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.
Ходатайство о пересмотре меры пресечения подписали действующие представители власти НСО, включая и. о. министра ЖКХ Евгения Назарова, вице-губернатора Олега Клемешева, а также руководителей ключевых предприятий области. В коллективном обращении подчеркивалось, что 11-месячное содержание Архипова под стражей «несоразмерно тяжести предъявленных обвинений».
Судья учел не только позицию регионального правительства, но и многочисленные положительные характеристики от коллег и партнеров обвиняемого. В материалах дела упоминается отсутствие жалоб на поведение Архипова в период содержания в СИЗО и его готовность к сотрудничеству со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-чиновника.
Архипов был арестован в марте 2023 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями при заключении контрактов на ремонт инфраструктуры. Следствие настаивало на его изоляции, ссылаясь на риск давления на свидетелей. Защита, однако, указывала на отсутствие объективных доказательств этого риска, а также на хронические заболевания обвиняемого, требующие амбулаторного лечения.
Теперь экс-министр будет находиться под домашним арестом до завершения следственных действий. Ему запрещено покидать жилье, общаться с участниками процесса и использовать средства связи. Архипов занимал пост министра ЖКХ НСО с 2019 по 2022 год. Расследование его дела продолжается; максимальное наказание по статье — до 10 лет лишения свободы.