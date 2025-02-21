Экс-главе новосибирского ЖКХ изменили меру пресечения

Судья учел не только позицию регионального правительства, но и многочисленные положительные характеристики от коллег и партнеров обвиняемого. В материалах дела упоминается отсутствие жалоб на поведение Архипова в период содержания в СИЗО и его готовность к сотрудничеству со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-чиновника.