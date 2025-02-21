Гробы на мусорном полигоне: регоператор объяснил странную находку под Новосибирском

Поводом для разбирательства стало видео, опубликованное водителем мусоровоза, который доставлял на полигон строительные отходы. На кадрах видны как минимум десять гробов, причем в одном из них обнаружен документ с персональными данными умершего. Имя и дата смерти совпадают с информацией о человеке, похороненном в тот же период.