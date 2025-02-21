atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 04:00

Published 21 февраля, 04:00

Modified 21 февраля, 04:02

Updated 21 февраля, 04:02

Найдены гробы

Гробы на мусорном полигоне: регоператор объяснил странную находку под Новосибирском

21 февраля 2025, 04:00
Фото: 1MI. Найдены гробы

Под Новосибирском на мусорном полигоне нашли гробы

АО «Спецавтохозяйство», ответственное за вывоз мусора в регионе, объяснило появление гробов на Левобережном полигоне под Новосибирском.

Согласно заявлению компании АО «САХ», деревянные погребальные конструкции законно отнесены к твердым коммунальным отходам (ТКО) и потому подлежат утилизации на общих основаниях.

Поводом для разбирательства стало видео, опубликованное водителем мусоровоза, который доставлял на полигон строительные отходы. На кадрах видны как минимум десять гробов, причем в одном из них обнаружен документ с персональными данными умершего. Имя и дата смерти совпадают с информацией о человеке, похороненном в тот же период.

По данным источников в правоохранительных органах, после завершения ритуальных услуг часть недобросовестных предпринимателей из Новосибирского района сбрасывала гробы на свалку, минуя предусмотренные законом процедуры утилизации.

Кто такой глава АО «САХ» Южаков и что стоит за его задержанием в Новосибирске
Узнать подробнее

В АО «Спецавтохозяйство» подчеркнули РБК Новосибирск, что видео не содержит однозначных доказательств места съемки:

— «Кадры не позволяют идентифицировать локацию. Мы соблюдаем все нормативы обращения с ТКО», — заявили в компании.

Прокуратура Новосибирской области инициировала проверку. Основные вопросы:

  1. Законность действий похоронных агентств, передавших гробы в систему ТКО.

  2. Соблюдение регоператором правил сортировки отходов.

Тем временем в Новосибирске был арестован директор АО «САХ» Александр Южаков.

В Новосибирске арестовали директора АО «САХ» Александра Южакова
Узнать подробнее
Читайте также:
Бастрыкин потребовал возбудить дело после избиения школьника в НовосибирскеВ выходные на Новосибирскую область обрушатся аномальные морозыБастрыкин потребовал разобраться в ДТП с автобусом и трактором под Новосибирском
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Полигон#Гроб#Мусорный полигон#Новосибирский район#АО САХ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика