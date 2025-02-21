Гробы на мусорном полигоне: регоператор объяснил странную находку под Новосибирском

Posted 21 февраля, 04:00
Published 21 февраля, 04:00
Modified 21 февраля, 04:02
Updated 21 февраля, 04:02
Согласно заявлению компании АО «САХ», деревянные погребальные конструкции законно отнесены к твердым коммунальным отходам (ТКО) и потому подлежат утилизации на общих основаниях.
Поводом для разбирательства стало видео, опубликованное водителем мусоровоза, который доставлял на полигон строительные отходы. На кадрах видны как минимум десять гробов, причем в одном из них обнаружен документ с персональными данными умершего. Имя и дата смерти совпадают с информацией о человеке, похороненном в тот же период.
По данным источников в правоохранительных органах, после завершения ритуальных услуг часть недобросовестных предпринимателей из Новосибирского района сбрасывала гробы на свалку, минуя предусмотренные законом процедуры утилизации.
В АО «Спецавтохозяйство» подчеркнули РБК Новосибирск, что видео не содержит однозначных доказательств места съемки:
— «Кадры не позволяют идентифицировать локацию. Мы соблюдаем все нормативы обращения с ТКО», — заявили в компании.
Прокуратура Новосибирской области инициировала проверку. Основные вопросы:
Законность действий похоронных агентств, передавших гробы в систему ТКО.
Соблюдение регоператором правил сортировки отходов.
Тем временем в Новосибирске был арестован директор АО «САХ» Александр Южаков.