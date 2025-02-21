И пособие, и стаж капает: как оформить уход за 80-летним пожилым пенсионером

Кто имеет право на уход Размер пособия по уходу за гражданами старше 80 лет Пенсионный стаж за уход Кто может оформить уход за пожилым человеком или инвалидом Кто не может оформить уход за пенсионером Как оформить уход за пожилым человеком Через Госуслуги дистанционно Личное обращение Когда выплаты прекращаются

Трудовой стаж является одним из важных составляющих жизни любого человека. Его наличие напрямую зависит, назначат ли пенсию и в каком размере она будет выплачиваться. Однако, набрать недостающие пенсионные балы можно вполне законно, оформив уход за пенсионером. Разберем нюансы этой возможности.

Кто имеет право на уход Пожилые граждане, которым исполнилось 80 лет, а также инвалиды I группы здоровья, имеют право на уход за собой. Простыми словами, пенсионер может заключить через Социальный фонд России (СФР) официальный договор с любым человеком, который будет оказывать посильную помощь. СФР, в свою очередь, будет выплачивать «помощнику» пособие и начислит пенсионные баллы. В чем будет состоять помощь — законом не урегулировано, договоренность носит личный характер на усмотрение сторон. Размер пособия по уходу за гражданами старше 80 лет При оформлении ухода гражданин имеет право получать ежемесячное пособие, которое в 2025 году составляет 1200 рублей. Эти деньги будут приходить только пенсионеру — на банковскую карту или наручно вместе с пенсией. Получить выплату можно у своего подопечного или оставлять деньги бабушке — все зависит от устных договоренностей. Пенсионный стаж за уход Пенсионные баллы это одна из привлекательных составляющих такого договора. За каждый полный год ухода Социальный фонд России начисляет 1,8 балла. Оформить договор можно на 5 или 10 бабушек, однако баллы начисляют только за одного человека. А вот выплаты придут всем подопечным: 10 пенсионеров получат в общей сумме 12 000 рублей. Трудовой стаж при уходе за пожилым пенсионером старше 80 лет . Фото: 1MI Кто может оформить уход за пожилым человеком или инвалидом Оформить уход могут все граждане от 14 лет, не зависимо от родственных связей — дочь, соседка или посторонний человек. Но необходимо соблюсти некоторые условности и быть: безработным;

трудоспособным;

не иметь пенсионного статуса;

не иметь инвалидности;

не получать пособия по безработице. Для подростков, которые хотят ухаживать и получать стаж, необходимо согласие органов опеки (только для 14-летних), одного из родителей и справку-подтверждении об обучении в учебном образовании. Например, социальный фонд одобряет попечителей в виде: неработающих и получающих стипендию студентов;

самозанятых, которые не делают добровольные взносы. Кто не может оформить уход за пенсионером Официальная трудоспособность является главным препятствием для получения пособия по уходу за пенсионером страше 80 лет. В пособие откажут: трудоустроенным гражданам;

гражданам со статусом ИП;

пенсионерам;

инвалидам;

родителям, находящимся в декретном отпуске по уходу за ребенком. Как оформить уход за пожилым человеком Оформление пособия по уходу за пожилым человеком через Госуслуги . Фото: 1MI Через Госуслуги дистанционно В личном кабинете Госуслуг необходимо заполнить два заявления в разделе «Социальные выплаты». Подопечный — из своего личного кабинета, а опекун — из своего: О назначении ежемесячной компенсационной выплаты. О согласии на осуществление ухода. В случае, если у пенсионера или инвалида нет личного кабинета государственного портала услуг, помощник может это сделать из своего. Однако в данной ситуации необходимо принести в ПФР нотариальную доверенность. Личное обращение Подать заявления можно обратившись лично в районный отдел ПФР. Но потребуется присутствие обеих сторон или нотариальная доверенность от подопечного. «Особое внимание нужно обратить при составлении доверенности на представление интересов. Иногда бывают случаи, когда нотариус не всегда грамотно разъясняет полномочии, потом у доверителя возникают проблемы и приходиться делать новый документ, так как исправлять нельзя», — комментирует Бударагин Александр, руководитель группы юридической помощи ОНЛАЙН. Когда выплаты прекращаются Выплата по уходу за пенсионером, перешагнувшим 80-летний рубеж, предоставляется на весь период осуществления ухода. Однако существуют ситуации, при которых она прекращается: смерть подопечного или помощника;

прекращение ухода (это подтверждается заявлением пенсионера или актом обследования Пенсионного фонда России);

назначение помощнику пенсии или пособия по безработице;

официальное трудоустройство помощника или начало им оплачиваемой деятельности;

истечение срока, на который пенсионеру была присвоена I группа инвалидности;

помещение пенсионера в дом престарелых. В течение пяти дней после возникновения этих обстоятельств помощник обязан уведомить о них Пенсионный фонд России. Это можно сделать в том числе через портал Госуслуг. В случае несообщения о произошедших изменениях, Пенсионный фонд потребует вернуть излишне выплаченные средства. Читайте также: Размер детских пособий увеличили — сколько платят в 2025 году Размер пенсий жителей Новосибирска в марте будет меньше, чем в феврале-2025 В Новосибирске многодетная мать из ДНР получила отказ в пособии