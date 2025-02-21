И пособие, и стаж капает: как оформить уход за 80-летним пожилым пенсионером

Posted 21 февраля, 13:59
Published 21 февраля, 13:59
Modified 21 февраля, 14:01
Updated 21 февраля, 14:01
Пожилые граждане, которым исполнилось 80 лет, а также инвалиды I группы здоровья, имеют право на уход за собой. Простыми словами, пенсионер может заключить через Социальный фонд России (СФР) официальный договор с любым человеком, который будет оказывать посильную помощь.
СФР, в свою очередь, будет выплачивать «помощнику» пособие и начислит пенсионные баллы. В чем будет состоять помощь — законом не урегулировано, договоренность носит личный характер на усмотрение сторон.
При оформлении ухода гражданин имеет право получать ежемесячное пособие, которое в 2025 году составляет 1200 рублей. Эти деньги будут приходить только пенсионеру — на банковскую карту или наручно вместе с пенсией. Получить выплату можно у своего подопечного или оставлять деньги бабушке — все зависит от устных договоренностей.
Пенсионные баллы это одна из привлекательных составляющих такого договора. За каждый полный год ухода Социальный фонд России начисляет 1,8 балла. Оформить договор можно на 5 или 10 бабушек, однако баллы начисляют только за одного человека. А вот выплаты придут всем подопечным: 10 пенсионеров получат в общей сумме 12 000 рублей.
Оформить уход могут все граждане от 14 лет, не зависимо от родственных связей — дочь, соседка или посторонний человек. Но необходимо соблюсти некоторые условности и быть:
Для подростков, которые хотят ухаживать и получать стаж, необходимо согласие органов опеки (только для 14-летних), одного из родителей и справку-подтверждении об обучении в учебном образовании.
Например, социальный фонд одобряет попечителей в виде:
Официальная трудоспособность является главным препятствием для получения пособия по уходу за пенсионером страше 80 лет. В пособие откажут:
В личном кабинете Госуслуг необходимо заполнить два заявления в разделе «Социальные выплаты». Подопечный — из своего личного кабинета, а опекун — из своего:
В случае, если у пенсионера или инвалида нет личного кабинета государственного портала услуг, помощник может это сделать из своего. Однако в данной ситуации необходимо принести в ПФР нотариальную доверенность.
Подать заявления можно обратившись лично в районный отдел ПФР. Но потребуется присутствие обеих сторон или нотариальная доверенность от подопечного.
«Особое внимание нужно обратить при составлении доверенности на представление интересов. Иногда бывают случаи, когда нотариус не всегда грамотно разъясняет полномочии, потом у доверителя возникают проблемы и приходиться делать новый документ, так как исправлять нельзя», — комментирует Бударагин Александр, руководитель группы юридической помощи ОНЛАЙН.
Выплата по уходу за пенсионером, перешагнувшим 80-летний рубеж, предоставляется на весь период осуществления ухода. Однако существуют ситуации, при которых она прекращается:
В течение пяти дней после возникновения этих обстоятельств помощник обязан уведомить о них Пенсионный фонд России. Это можно сделать в том числе через портал Госуслуг. В случае несообщения о произошедших изменениях, Пенсионный фонд потребует вернуть излишне выплаченные средства.