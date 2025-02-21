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Posted 21 февраля, 06:35

Published 21 февраля, 06:35

Modified 21 февраля, 06:37

Updated 21 февраля, 06:37

Зарубежные отправления перевозят на отечественном Ту-204

Как посылки из Китая попадают в Новосибирск: фоторепортаж из Толмачево

21 февраля 2025, 06:35
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Зарубежные отправления перевозят на отечественном Ту-204

Жителям Новосибирска показали, как посылки из Китая прилетают в Толмачево

Журналист Atas.Info встретил на летном поле специальный самолет «Почты России» и заглянул внутрь грузового отсека.

Традиционно наибольшие объемы почты перевозят в багажных отделениях регулярных пассажирских воздушных судов. Однако на наиболее загруженных направлениях Почта России использует собственные грузовые самолеты Ту-204, всего у компании их два.

Каждый самолет получил имя — «Петр I» и «Екатерина II», в честь руководителей Российской Империи, которые внесли большой вклад в развитие российской почтовой связи
Каждый самолет получил имя – «Петр I» и «Екатерина II», в честь руководителей Российской Империи, которые внесли большой вклад в развитие российской почтовой связи
Каждый самолет получил имя — «Петр I» и «Екатерина II», в честь руководителей Российской Империи, которые внесли большой вклад в развитие российской почтовой связи. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Первыми на борт поднимаются сотрудники пограничной службы. После того, как формальности улажены, к самолету подъезжает разгрузочная платформа. Ее площадка поднимается на высоту грузового люка в борту авиалайнера.

Практически весь фюзеляж занимает грузовой отсек, но в небольшой кабине есть 3 пассажирских места.
Практически весь фюзеляж занимает грузовой отсек, но в небольшой кабине есть 3 пассажирских места.
Практически весь фюзеляж занимает грузовой отсек, но в небольшой кабине есть 3 пассажирских места.
Практически весь фюзеляж занимает грузовой отсек, но в небольшой кабине есть 3 пассажирских места.. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Несколько рабочих в желтых жилетках один за другим выкатывают на площадку из самолета полуторатонные паллеты. В каждой такой упаковке — тысячи отправлений, которых ждут новосибирцы и жители других регионов.

Самолёты с письмами и посылками обычно отправляются из Москвы на Дальний Восток, затем летят в Китай за международной почтой и возвращаются обратно в Москву. По пути они делают остановки в Новосибирске и Казани, чтобы частично разгрузиться.
Самолёты с письмами и посылками обычно отправляются из Москвы на Дальний Восток, затем летят в Китай за международной почтой и возвращаются обратно в Москву. По пути они делают остановки в Новосибирске и Казани, чтобы частично разгрузиться.
Самолёты с письмами и посылками обычно отправляются из Москвы на Дальний Восток, затем летят в Китай за международной почтой и возвращаются обратно в Москву. По пути они делают остановки в Новосибирске и Казани, чтобы частично разгрузиться.
Самолёты с письмами и посылками обычно отправляются из Москвы на Дальний Восток, затем летят в Китай за международной почтой и возвращаются обратно в Москву. По пути они делают остановки в Новосибирске и Казани, чтобы частично разгрузиться.. Фото: Артем Шершнев. atas.info

После того, как площадка заполнена, ее плавно опускают вниз и перегружают паллеты на тележки, последовательно прицепленные к трактору. Он повезет их в так называемое место международного почтового обмена — огромный автоматический сортировочный центр.

Самолеты используют для быстрой доставки посылок типа EMS и посылок первого класса. Ещё авиационная почта работает там, куда нельзя добраться по земле, то есть в таких местах, где нет обычных дорог.
Самолеты используют для быстрой доставки посылок типа EMS и посылок первого класса. Ещё авиационная почта работает там, куда нельзя добраться по земле, то есть в таких местах, где нет обычных дорог.
Самолеты используют для быстрой доставки посылок типа EMS и посылок первого класса. Ещё авиационная почта работает там, куда нельзя добраться по земле, то есть в таких местах, где нет обычных дорог.
Самолеты используют для быстрой доставки посылок типа EMS и посылок первого класса. Ещё авиационная почта работает там, куда нельзя добраться по земле, то есть в таких местах, где нет обычных дорог.. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Новосибирский логистический центр в аэропорту Толмачево — один из крупнейших в стране. Подобный действует в московском Домодедово. Здесь содержимое огромных тюков разбирают на индивидуальные отправления и рассортировывают с использованием автоматики.

Работа этого огромного конвейера завораживает. За год через него проходят десятки миллионов посылок.
Работа этого огромного конвейера завораживает. За год через него проходят десятки миллионов посылок.
Работа этого огромного конвейера завораживает. За год через него проходят десятки миллионов посылок.. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Часть отправлений продолжит путь к получателям на автомобильном или железнодорожном транспорте. А часть перегрузят в багаж на регулярные пассажирские рейсы. Если говорить о Новосибирске, то в основном используются лайнеры авиакомпании S7, для которой аэропорт Толмачево является базовым.

Большинство стоянок на летном поле заняты лайнерами с характерной зеленой ливреей.
Большинство стоянок на летном поле заняты лайнерами с характерной зеленой ливреей.
Большинство стоянок на летном поле заняты лайнерами с характерной зеленой ливреей.
Большинство стоянок на летном поле заняты лайнерами с характерной зеленой ливреей.. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Среди основных авиамаршрутов, которые обсуживает Почта России: Норильск, Мирный, Якутск, Анадырь, Певек, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан. Кроме самолетов используют и вертолёты. В основном в Ненецком автономном округе, в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе, Чукотском автономном округе, в Архангельской области, Хабаровском крае и Камчатском крае.

На летном поле можно встретить и такой раритет. С него удобно наблюдать за посадкой и влетом авиалайнеров.
На летном поле можно встретить и такой раритет. С него удобно наблюдать за посадкой и влетом авиалайнеров.. Фото: Артем Шершнев. atas.info
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