Как посылки из Китая попадают в Новосибирск: фоторепортаж из Толмачево

Самолёты с письмами и посылками обычно отправляются из Москвы на Дальний Восток, затем летят в Китай за международной почтой и возвращаются обратно в Москву. По пути они делают остановки в Новосибирске и Казани, чтобы частично разгрузиться. . Фото: Артем Шершнев. atas.info