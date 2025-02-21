Как посылки из Китая попадают в Новосибирск: фоторепортаж из Толмачево

Posted 21 февраля, 06:35
Published 21 февраля, 06:35
Modified 21 февраля, 06:37
Updated 21 февраля, 06:37
Традиционно наибольшие объемы почты перевозят в багажных отделениях регулярных пассажирских воздушных судов. Однако на наиболее загруженных направлениях Почта России использует собственные грузовые самолеты Ту-204, всего у компании их два.
Первыми на борт поднимаются сотрудники пограничной службы. После того, как формальности улажены, к самолету подъезжает разгрузочная платформа. Ее площадка поднимается на высоту грузового люка в борту авиалайнера.
Несколько рабочих в желтых жилетках один за другим выкатывают на площадку из самолета полуторатонные паллеты. В каждой такой упаковке — тысячи отправлений, которых ждут новосибирцы и жители других регионов.
После того, как площадка заполнена, ее плавно опускают вниз и перегружают паллеты на тележки, последовательно прицепленные к трактору. Он повезет их в так называемое место международного почтового обмена — огромный автоматический сортировочный центр.
Новосибирский логистический центр в аэропорту Толмачево — один из крупнейших в стране. Подобный действует в московском Домодедово. Здесь содержимое огромных тюков разбирают на индивидуальные отправления и рассортировывают с использованием автоматики.
Часть отправлений продолжит путь к получателям на автомобильном или железнодорожном транспорте. А часть перегрузят в багаж на регулярные пассажирские рейсы. Если говорить о Новосибирске, то в основном используются лайнеры авиакомпании S7, для которой аэропорт Толмачево является базовым.
Среди основных авиамаршрутов, которые обсуживает Почта России: Норильск, Мирный, Якутск, Анадырь, Певек, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан. Кроме самолетов используют и вертолёты. В основном в Ненецком автономном округе, в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе, Чукотском автономном округе, в Архангельской области, Хабаровском крае и Камчатском крае.