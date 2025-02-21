Кладбище в Новосибирской области превратилось в зловонную свалку

Posted 21 февраля, 11:50
Published 21 февраля, 11:50
Modified 21 февраля, 11:52
Updated 21 февраля, 11:52
Выездную проверку провели сотрудники местной прокуратуры. Они обнаружили горы мусора на погосте рабочего поселка «Ордынское».
Ранее местным властям внесли представление устранить выявленные нарушения. Однако проблема не была решена своевременно. Районный суд по иску гособвинения признал незаконным бездействие главы и обязал его ликвидировать свалку среди могил.
Ранее новосибирцам рассказали, какую помощь можно получить от государства в случае похорон близкого родственника.