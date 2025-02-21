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Posted 21 февраля, 12:38

Published 21 февраля, 12:38

Modified 21 февраля, 12:40

Updated 21 февраля, 12:40

Концерт «Руки вверх!»

Концерт «Руки вверх!» в Новосибирске вызвал ажиотаж среди поклонников

21 февраля 2025, 12:38
Фото: atas.info. Концерт «Руки вверх!»
21 февраля состоялся концерт группы «Руки вверх!» в ЛДС «Сибирь Арена».

Кадрами с концерта в ЛДС «Сибирь-Арена» поделился коллега Atas.info с места событий.

Сообщается, что концерт вызвал огромный ажиотаж среди жителей Новосибирска. В гардеробе «Сибирь-Арены» не хватило места для вещей всех посетителей. Фанатам поп-группы даже пришлось отстоять большие очереди на входе.

Ранее в ЛДС прошел концерт SHAMANа, однако ему не удалось набрать даже приблизительно равное количество фанатов среди сибиряков. Более того, выступление певца жестоко раскритиковали хейтеры.

Видео: atas.info. Концерт «Руки вверх!»
Концерт в ЛДС
Концерт в ЛДС
Концерт в ЛДС
Концерт в ЛДС
Концерт в ЛДС. Фото: atas.info
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