Концерт «Руки вверх!» в Новосибирске вызвал ажиотаж среди поклонников

Posted 21 февраля, 12:38
Published 21 февраля, 12:38
Modified 21 февраля, 12:40
Updated 21 февраля, 12:40
Кадрами с концерта в ЛДС «Сибирь-Арена» поделился коллега Atas.info с места событий.
Сообщается, что концерт вызвал огромный ажиотаж среди жителей Новосибирска. В гардеробе «Сибирь-Арены» не хватило места для вещей всех посетителей. Фанатам поп-группы даже пришлось отстоять большие очереди на входе.
Ранее в ЛДС прошел концерт SHAMANа, однако ему не удалось набрать даже приблизительно равное количество фанатов среди сибиряков. Более того, выступление певца жестоко раскритиковали хейтеры.