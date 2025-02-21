Концерт в ЛДС «Сибирь Арена» в Новосибирске собрал более 10 тысяч зрителей

Posted 21 февраля, 17:20
Published 21 февраля, 17:20
Modified 21 февраля, 17:22
Updated 21 февраля, 17:22
Концерт вызвал ажиотаж среди жителей Новосибирска. Во время выступления солист Сергей Жуков со сцены заявил, что на выступление пришло порядка 10,5 тысячи сибиряков. По данным сайтов продажи билетов, практически все места были выкуплены.
Поклонникам группы пришлось отстоять огромные очереди на входе и в гардеробе, сообщают коллеги Atas.info. После концерта город сковали пробки: по данным сервиса 2ГИС дорожное движение встало на улицах Немировича-Данченко и Блюхера.
Ранее стало известно, когда возле ЛДС появится станция метро «Спортивная».