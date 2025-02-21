atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 17:20

Published 21 февраля, 17:20

Modified 21 февраля, 17:22

Updated 21 февраля, 17:22

Концерт «Руки вверх!»

Концерт в ЛДС «Сибирь Арена» в Новосибирске собрал более 10 тысяч зрителей

21 февраля 2025, 17:20
Фото: 1MI. Концерт «Руки вверх!»
21 февраля на концерте поп-группы «Руки вверх!» собрались тысячи фанатов. Масштабное мероприятие стало причиной серьезных пробок в городе.

Концерт вызвал ажиотаж среди жителей Новосибирска. Во время выступления солист Сергей Жуков со сцены заявил, что на выступление пришло порядка 10,5 тысячи сибиряков. По данным сайтов продажи билетов, практически все места были выкуплены.

Поклонникам группы пришлось отстоять огромные очереди на входе и в гардеробе, сообщают коллеги Atas.info. После концерта город сковали пробки: по данным сервиса 2ГИС дорожное движение встало на улицах Немировича-Данченко и Блюхера.

Ранее стало известно, когда возле ЛДС появится станция метро «Спортивная».

Видео: 1MI. Концерт «Руки вверх!»
Стала известна причина многокилометровой пробки под Октябрьским мостом в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Концерт «Руки вверх!» в Новосибирске вызвал ажиотаж среди поклонниковНовосибирск произвел впечатление на Екатерину МизулинуЖители Новосибирска попытались догнать свой самолет на взлетной полосе
#София Самарина#Общество#Транспорт#Происшествия#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#ЛДС#Концерт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика