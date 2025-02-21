Концерт в ЛДС «Сибирь Арена» в Новосибирске собрал более 10 тысяч зрителей

Концерт вызвал ажиотаж среди жителей Новосибирска. Во время выступления солист Сергей Жуков со сцены заявил, что на выступление пришло порядка 10,5 тысячи сибиряков. По данным сайтов продажи билетов, практически все места были выкуплены.