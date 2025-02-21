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Posted 21 февраля, 10:45

Published 21 февраля, 10:45

Modified 21 февраля, 10:47

Updated 21 февраля, 10:47

Улица Волочаевская

Лучше объезжать стороной — названы самые загруженные улицы Новосибирска

21 февраля 2025, 10:45
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Улица Волочаевская

В мэрии Новосибирска назвали самые загруженные улицы города

В мэрии Новосибирска atas.info рассказали о том, какие улицы считаются самыми загруженными в городе.

Наиболее загруженные улицы Новосибирска

Новосибирск, как один из крупнейших мегаполисов России, сталкивается с серьезными проблемами в сфере транспортной инфраструктуры. Высокая загруженность дорог, рост числа автомобилей и недостаточная пропускная способность улиц приводят к частым пробкам, что затрудняет передвижение жителей и увеличивает нагрузку на экологию города.

Как сообщили atas.info в мэрии Новосибирска, в 2024 году в городе был проведен мониторинг транспортных потоков, позволивший выявить основные проблемные участки и разработать стратегии их разгрузки. По данным мониторинга дорожного движения, к числу наиболее загруженных улиц города относятся:

  • Улица Троллейная
  • Улица Петухова
  • Улица Станиславского
  • Улица Широкая
  • Улица Большевистская
  • Улица Кирова
  • Улица Богдана Хмельницкого
  • Улица Порт-Артурская
  • Улица Титова
  • Проспект Дзержинского
  • Улица Волочаевская
  • Улица Одоевского с пересечением с Советским шоссе
  • Мочищенское шоссе
  • Димитровский мост

Как решить проблему загруженности дорог

Интеллектуальные транспортные системы

В мэрии уточнили, что с целью снижения транспортной нагрузки в Новосибирске активно внедряются элементы интеллектуальной транспортной системы (ИТС).

«Сбор значений параметров дорожного движения происходит посредством использования технических средств мониторинга параметров дорожного движения интеллектуальных транспортных систем. В городе Новосибирске с 2023 года проводятся работы по созданию (развитию) и внедрению элементов интеллектуальной транспортной системы Новосибирской агломерации, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением», — рассказали в горадминистрации.

В 2023–2024 годах в городе были установлены 115 светофорных объектов, интегрированных в ИТС, и 414 детекторов транспорта. Из них 320 используются для адаптивного управления светофорными объектами, а 94 — для мониторинга транспортных потоков.

Пешеходный светофор
Пешеходный светофор. Фото: 1MI

В 2025 году в рамках развития ИТС запланирована интеграция еще 43 светофорных объектов и 186 детекторов транспорта. Из них 175 предназначены для адаптивного управления светофорными объектами, а 11 — для мониторинга транспортных потоков.

Строительство новых дорожных развязок и магистралей

Для разгрузки улиц в 2025 году будут реализованы крупные инфраструктурные проекты, включая. Уже заключены муниципальные контракты на разработку проктно-сметной документации по следующим участкам:

  • Автомобильная дорога по улице Титова (участок от ул. Бийской до ул. Дукача. III этап. Участок от ул. Порт-Артурской до ул. Дукача);

  • Автомобильная дорога к поселку Клюквенный;

  • Транспортная развязка Бердское шоссе — улица Одоевского (о. п. Матвеевка).

При этом в мэрии уже рассматривают будущий проект значимой дороги по улице Спортивная — от улицы Порт-Артурской до улицы Дукача.

Автомобильная дорога
Автомобильная дорога. Фото: 1MI

Развитие общественного транспорта и велоинфраструктуры

Чтобы снизить зависимость от личных автомобилей, в Новосибирске запланирован масштабный комплекс мероприятий. В первую очередь, будет расширена сеть трамвайных и троллейбусных маршрутов, что позволит охватить больше районов и сократить интервалы движения. Atas.Info ранее уже рассказывал о том, как в Новосибирске планируют развивать трамвайное движение. В дополнение к этому на городских дорогах будет внедрен приоритет общественного транспорта, включая выделенные полосы и адаптивные светофорные системы, ускоряющие проезд автобусов и маршрутных такси.

Одним из ключевых решений станет увеличение количества муниципальных платных парковок, особенно в центральных районах города. Это поможет регулировать количество автомобилей в перегруженных зонах и стимулировать горожан к использованию общественного транспорта.

Дополнительно запланировано активное развитие велосипедных дорожек и пешеходных зон. Сейчас уже велодорожки уже предусмотрены или планируются на улицах: Спортивная, Кутателадзе-Демакова, Кирова, Широтной, Доватора, а также на проспекте Дзержинского, Каменском шоссе и на новой автомобильной дороге, ведущей к поселку Клюквенный.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Эксклюзив#Новосибирск#Пробки#Улицы#Общественный транспорт#Инфраструктура#Мониторинг
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