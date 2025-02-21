Лучше объезжать стороной — названы самые загруженные улицы Новосибирска

Чтобы снизить зависимость от личных автомобилей, в Новосибирске запланирован масштабный комплекс мероприятий. В первую очередь, будет расширена сеть трамвайных и троллейбусных маршрутов, что позволит охватить больше районов и сократить интервалы движения. Atas.Info ранее уже рассказывал о том, как в Новосибирске планируют развивать трамвайное движение. В дополнение к этому на городских дорогах будет внедрен приоритет общественного транспорта, включая выделенные полосы и адаптивные светофорные системы, ускоряющие проезд автобусов и маршрутных такси.