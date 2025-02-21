Лучше объезжать стороной — названы самые загруженные улицы Новосибирска

Posted 21 февраля, 10:45
Published 21 февраля, 10:45
Modified 21 февраля, 10:47
Updated 21 февраля, 10:47
Новосибирск, как один из крупнейших мегаполисов России, сталкивается с серьезными проблемами в сфере транспортной инфраструктуры. Высокая загруженность дорог, рост числа автомобилей и недостаточная пропускная способность улиц приводят к частым пробкам, что затрудняет передвижение жителей и увеличивает нагрузку на экологию города.
Как сообщили atas.info в мэрии Новосибирска, в 2024 году в городе был проведен мониторинг транспортных потоков, позволивший выявить основные проблемные участки и разработать стратегии их разгрузки. По данным мониторинга дорожного движения, к числу наиболее загруженных улиц города относятся:
В мэрии уточнили, что с целью снижения транспортной нагрузки в Новосибирске активно внедряются элементы интеллектуальной транспортной системы (ИТС).
«Сбор значений параметров дорожного движения происходит посредством использования технических средств мониторинга параметров дорожного движения интеллектуальных транспортных систем. В городе Новосибирске с 2023 года проводятся работы по созданию (развитию) и внедрению элементов интеллектуальной транспортной системы Новосибирской агломерации, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением», — рассказали в горадминистрации.
В 2023–2024 годах в городе были установлены 115 светофорных объектов, интегрированных в ИТС, и 414 детекторов транспорта. Из них 320 используются для адаптивного управления светофорными объектами, а 94 — для мониторинга транспортных потоков.
В 2025 году в рамках развития ИТС запланирована интеграция еще 43 светофорных объектов и 186 детекторов транспорта. Из них 175 предназначены для адаптивного управления светофорными объектами, а 11 — для мониторинга транспортных потоков.
Для разгрузки улиц в 2025 году будут реализованы крупные инфраструктурные проекты, включая. Уже заключены муниципальные контракты на разработку проктно-сметной документации по следующим участкам:
Автомобильная дорога по улице Титова (участок от ул. Бийской до ул. Дукача. III этап. Участок от ул. Порт-Артурской до ул. Дукача);
Автомобильная дорога к поселку Клюквенный;
Транспортная развязка Бердское шоссе — улица Одоевского (о. п. Матвеевка).
При этом в мэрии уже рассматривают будущий проект значимой дороги по улице Спортивная — от улицы Порт-Артурской до улицы Дукача.
Чтобы снизить зависимость от личных автомобилей, в Новосибирске запланирован масштабный комплекс мероприятий. В первую очередь, будет расширена сеть трамвайных и троллейбусных маршрутов, что позволит охватить больше районов и сократить интервалы движения. Atas.Info ранее уже рассказывал о том, как в Новосибирске планируют развивать трамвайное движение. В дополнение к этому на городских дорогах будет внедрен приоритет общественного транспорта, включая выделенные полосы и адаптивные светофорные системы, ускоряющие проезд автобусов и маршрутных такси.
Одним из ключевых решений станет увеличение количества муниципальных платных парковок, особенно в центральных районах города. Это поможет регулировать количество автомобилей в перегруженных зонах и стимулировать горожан к использованию общественного транспорта.
Дополнительно запланировано активное развитие велосипедных дорожек и пешеходных зон. Сейчас уже велодорожки уже предусмотрены или планируются на улицах: Спортивная, Кутателадзе-Демакова, Кирова, Широтной, Доватора, а также на проспекте Дзержинского, Каменском шоссе и на новой автомобильной дороге, ведущей к поселку Клюквенный.