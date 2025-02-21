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Posted 21 февраля, 12:19

Published 21 февраля, 12:19

Modified 21 февраля, 13:14

Updated 21 февраля, 13:14

Медиахолдинг 1MI

Медиахолдинг 1MI сменил учредителя

21 февраля 2025, 12:19
Фото: 1MI. Медиахолдинг 1MI
Издание Atas.Info — часть медиахолдинга 1MI. Ежемесячная аудитория ресурсов холдинга охватывает 19 млн посетителей и составляет 189 млн просмотров.

Новым владельцем компании «ПремьерМедиаИнвест» (бренд 1MI) — сети российских общественно-политических СМИ стал медиахолдинг МАЕР. Это один из крупнейших федеральных рекламных операторов.

Объединение ресурсов двух компаний позволит вывести на рынок медиапроекты принципиально нового качества и масштаба.

«Приобретение медиаактивов 1MI позволит обоим холдингам нарастить аудиторию, что создаст базу для дальнейшего роста всех активов. Сделка также даст импульс развитию региональных изданий. Оба холдинга — и уличной рекламы, и интернет-порталов — имеют большой потенциал интеграции в единую цифровую экосистему. Кроме того, МАЕР выходит на качественно другой уровень работы нового медиа, которое создавалось в последние годы. Мы хотим использовать синергию двух холдингов, которые, безусловно, обогащают друг друга, для создания в России уникального продукта», — заявил совладелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Напомним, 1MI — многопрофильный коммуникационный холдинг, созданный в 2016 году в результате объединения нескольких региональных интернет-изданий и имеющий сегодня одну из крупнейших в России собственную сеть общественно-политических региональных СМИ и пабликов в социальных сетях.

#Екатерина Нимко#Экономика#Общество#СМИ
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