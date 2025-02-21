Медиахолдинг 1MI сменил учредителя

Напомним, 1MI — многопрофильный коммуникационный холдинг, созданный в 2016 году в результате объединения нескольких региональных интернет-изданий и имеющий сегодня одну из крупнейших в России собственную сеть общественно-политических региональных СМИ и пабликов в социальных сетях.