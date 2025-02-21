Медиахолдинг 1MI сменил учредителя

Posted 21 февраля, 12:19
Published 21 февраля, 12:19
Modified 21 февраля, 13:14
Updated 21 февраля, 13:14
Новым владельцем компании «ПремьерМедиаИнвест» (бренд 1MI) — сети российских общественно-политических СМИ стал медиахолдинг МАЕР. Это один из крупнейших федеральных рекламных операторов.
Объединение ресурсов двух компаний позволит вывести на рынок медиапроекты принципиально нового качества и масштаба.
«Приобретение медиаактивов 1MI позволит обоим холдингам нарастить аудиторию, что создаст базу для дальнейшего роста всех активов. Сделка также даст импульс развитию региональных изданий. Оба холдинга — и уличной рекламы, и интернет-порталов — имеют большой потенциал интеграции в единую цифровую экосистему. Кроме того, МАЕР выходит на качественно другой уровень работы нового медиа, которое создавалось в последние годы. Мы хотим использовать синергию двух холдингов, которые, безусловно, обогащают друг друга, для создания в России уникального продукта», — заявил совладелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Напомним, 1MI — многопрофильный коммуникационный холдинг, созданный в 2016 году в результате объединения нескольких региональных интернет-изданий и имеющий сегодня одну из крупнейших в России собственную сеть общественно-политических региональных СМИ и пабликов в социальных сетях.