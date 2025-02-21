Мэр Новосибирска взял на личный контроль ремонт уникального моста через Иню

Posted 21 февраля, 09:08
Published 21 февраля, 09:08
Modified 21 февраля, 09:10
Updated 21 февраля, 09:10
Мэр Максим Кудрявцев проконтролировал ремонт автомобильного моста через Иню на Бердском шоссе. В 2023 году его состояние было признано предаварийным. Работы предполагается завершить осенью 2025 года, их стоимость 259 млн рублей.
«Невозможно представить, что будет, если движение здесь остановится хоть на минуту. Ремонт держу на личном контроле и убежден, что мы закончим его вовремя», — подчеркнул глава муниципалитета.
Этот мост 1960 года постройки уникален — таких в России всего два. Особенность в том, что опора является также частью пролетного строения. Она напоминает букву «Т» или птицу. Крылья этой птицы держат пролётные строения моста.