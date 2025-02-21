atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 09:08

Published 21 февраля, 09:08

Modified 21 февраля, 09:10

Updated 21 февраля, 09:10

Мэр проконтролировал ход ремонтных работ

Мэр Новосибирска взял на личный контроль ремонт уникального моста через Иню

21 февраля 2025, 09:08
Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска. Мэр проконтролировал ход ремонтных работ
65-летний мост через реку Иню на Бердском шоссе отремонтируют к осени, сообщил Максим Кудрявцев.

Мэр Максим Кудрявцев проконтролировал ремонт автомобильного моста через Иню на Бердском шоссе. В 2023 году его состояние было признано предаварийным. Работы предполагается завершить осенью 2025 года, их стоимость 259 млн рублей.

«Невозможно представить, что будет, если движение здесь остановится хоть на минуту. Ремонт держу на личном контроле и убежден, что мы закончим его вовремя», — подчеркнул глава муниципалитета.

Этот мост 1960 года постройки уникален — таких в России всего два. Особенность в том, что опора является также частью пролетного строения. Она напоминает букву «Т» или птицу. Крылья этой птицы держат пролётные строения моста.

Подрядчику необходимо восстановить несущую способность опор и пролётных строений и заменить дорожную одежду.
Подрядчику необходимо восстановить несущую способность опор и пролётных строений и заменить дорожную одежду.. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска
Мэр Новосибирска высказался об очередности ремонта городских мостов
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске показали строящийся четвертый мост с высоты птичьего полетаВ Новосибирске ограничат скорость движения по Димитровскому мостуВ Новосибирске заявили о масштабном капремонте мостов
#Новосибирск#Ремонт#Иня#Бердское шоссе#Мост
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика