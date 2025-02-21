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Posted 21 февраля, 12:09

Published 21 февраля, 12:09

Modified 21 февраля, 12:11

Updated 21 февраля, 12:11

Цены на продукты взлетели в НСО

Основные продукты подорожали в Новосибирской области: что происходит с ценами

21 февраля 2025, 12:09
Фото: 1MI. Цены на продукты взлетели в НСО

Основные продукты подорожали в Новосибирской области

С начала 2025 года новосибирцы заметили скачок цен на основные продукты.

По данным Новосибирскстата, картофель стал дороже более чем на 8%, молоко почти на 3%, говядина на 1,7%. А также поднялись цены на семена подсолнуха на 6%, на лук +5,3% и горох +5%.

Вместе с тем, некоторые продукты стали дешевле, сообщают в ведомстве. Так, яйца стали дешевле на 4%, томаты на 5%. Также подешевела курица и огурцы.

Ранее стало известно о том, что крупнейший производитель специй может прекратить свою работу в Новосибирске.

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#София Самарина#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Цены#Продукты
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