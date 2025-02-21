Основные продукты подорожали в Новосибирской области: что происходит с ценами

Posted 21 февраля, 12:09
Published 21 февраля, 12:09
Modified 21 февраля, 12:11
Updated 21 февраля, 12:11
По данным Новосибирскстата, картофель стал дороже более чем на 8%, молоко почти на 3%, говядина на 1,7%. А также поднялись цены на семена подсолнуха на 6%, на лук +5,3% и горох +5%.
Вместе с тем, некоторые продукты стали дешевле, сообщают в ведомстве. Так, яйца стали дешевле на 4%, томаты на 5%. Также подешевела курица и огурцы.
Ранее стало известно о том, что крупнейший производитель специй может прекратить свою работу в Новосибирске.